影／出門玩囉！防疫旅遊團開跑 林佳龍證實520後啟動

隨著國內疫情逐漸趨緩，交通部觀光局擬推出振興國旅三階段，其中第一階段就是和旅行業者合作，祭出「踩線團」，推出「防疫旅遊」，交通部長林佳龍上午視察台鐵商場紓困情形，表示防疫旅遊５２０後就會開團。至於第二階段的「安心旅遊」何時實施？林佳龍回應必須交由指揮中心評估。至於業者補助部分，交通部表示會超前部署，先放出一部分資源試水溫來點火復甦，之後再看柴火點到多旺，若復甦成功，資源就能延到第二階段的安心旅遊階段。

另對於有千人溢領紓困補助，目前追回進度如何？林佳龍說明，只要透過資料勾稽就能查到，這些人不是刻意鑽漏洞，因為交通部補助是一個月領一萬，勞動部是一次發三萬元，因為補助推出時間點不一致，難免有競合關係，民眾先選擇後，才發現後面補助對他來講較有利，因為推出補助時都採滾動式修正，因此也要讓申請補助的民眾有可以修正的機會。