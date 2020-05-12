南台灣飛魚不受疫情衝擊 一夜干每公斤賣300元高價

每年清明至端午是屏東縣滿州鄉漁民出海撈捕飛魚季節，今年漁獲量平穩，漁民也忙著曬飛魚干，因新冠肺炎疫情攪局，滿州鄉公所取消連辦11年的飛魚季活動，又因疫情造成各地魚價普遍下跌、餐廳訂單減少，漁民原本看壞市場，漁家以鹽醃曬製的「飛魚一夜干」，以真空包裝在網路銷售，仍維持去年每公斤300元好價，引來家庭主婦購買，買氣更勝去年。

65歲滿州鄉漁陳慶龍說，每年4至6月，飛魚隨著黑潮來到恆春半島南海岸，後頭有追捕的鬼頭刀，魚胸鰭像鳥類翅膀，可在海中以每秒10公尺速度高速運動，躲避追捕的敵害，但牠體型小、多刺，肉質不如其他魚種細緻，早年是隨便賣的雜魚，在物資缺乏年代，漁家會製成「一夜干」，剖開取出內臟，泡上鹽水、梅汁或酒醃漬，用慢火煙燻再曬4至6小時。

滿州鄉港口村長李秀蘭說，時至今日，每到飛魚捕撈季，仍可見漁民忙著曬飛魚干克勤克儉拚濟經濟的的溫馨場景。今年漁獲量和去年相當，每公斤批發價250元，真空包裝的飛魚干300元，也維持水準。

今年受疫情影響，滿州鄉飛魚季取消，各地魚價也因消費緊縮普遍下跌，漁民看壞今年的飛魚市場，沒想到風味獨特、肉質鮮美「飛魚一夜干」在網路熱銷，業績超過去年。