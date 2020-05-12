聽新聞
test
0:00 / 0:00
南台灣飛魚不受疫情衝擊 一夜干每公斤賣300元高價
每年清明至端午是屏東縣滿州鄉漁民出海撈捕飛魚季節，今年漁獲量平穩，漁民也忙著曬飛魚干，因新冠肺炎疫情攪局，滿州鄉公所取消連辦11年的飛魚季活動，又因疫情造成各地魚價普遍下跌、餐廳訂單減少，漁民原本看壞市場，漁家以鹽醃曬製的「飛魚一夜干」，以真空包裝在網路銷售，仍維持去年每公斤300元好價，引來家庭主婦購買，買氣更勝去年。
65歲滿州鄉漁陳慶龍說，每年4至6月，飛魚隨著黑潮來到恆春半島南海岸，後頭有追捕的鬼頭刀，魚胸鰭像鳥類翅膀，可在海中以每秒10公尺速度高速運動，躲避追捕的敵害，但牠體型小、多刺，肉質不如其他魚種細緻，早年是隨便賣的雜魚，在物資缺乏年代，漁家會製成「一夜干」，剖開取出內臟，泡上鹽水、梅汁或酒醃漬，用慢火煙燻再曬4至6小時。
滿州鄉港口村長李秀蘭說，時至今日，每到飛魚捕撈季，仍可見漁民忙著曬飛魚干克勤克儉拚濟經濟的的溫馨場景。今年漁獲量和去年相當，每公斤批發價250元，真空包裝的飛魚干300元，也維持水準。
今年受疫情影響，滿州鄉飛魚季取消，各地魚價也因消費緊縮普遍下跌，漁民看壞今年的飛魚市場，沒想到風味獨特、肉質鮮美「飛魚一夜干」在網路熱銷，業績超過去年。
滿州鄉公所說，漁民近年透過冷凍保存和真空包裝處理，存放期更久，在地海鮮餐廳的飛魚料理不斷推陳出新，遊客視為具代表性的地方伴手禮，飛魚不只改善漁民經濟，港口社區也轉化為觀光財，4至6月的社區生態旅遊推出飛魚季，有製作飛魚乾、飛魚美食饗宴等季節限定遊程與遊客分享，在疫情趨緩之際，民眾不妨下鄉體驗漁村人文風情，社區也配合做好防疫措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言