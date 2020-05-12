農委會內政部舌戰！橋頭園區範疇界定會議罕見喊卡

環評史上罕見，高雄橋頭園區二階環評範疇界定會議因適法性疑慮喊卡！科技部橋頭園區開發案將徵收全國第一個中崎有機農業專區，內政部已核定都市計畫，但該地為台糖所有，農委會主管的有機農業促進法規定，國營事業土地可供農業使用時，應優先設置有機農業促進區，農委會、內政部沒取得共識，環評委員半數贊成暫緩、半數認為可繼續開會，僵持不下，環保署副署長、會議主席蔡鴻德裁示，兩部會解決爭議後再開會。

高雄中崎有機農業專區，為響應農委會政策，高雄縣府10年向台糖租地，創設全國第一個有機農業專區，目前有超過30名農民耕作，栽種番茄、棗子、茄子、養雞、養蜜蜂，生態豐富。

但蔡總統連任政見之一的橋頭科學園區開發預定地畫入中崎有機農業專區，等於農民不能再使用這塊土地，必須另外找地規畫有機專區，一切又要重新來過，政策不連續讓農民無所適從。

今天在範疇界定會議上，內政部表示，中崎有機農業專區當初只是新市鎮開發前的「臨時性使用」，即使不開發為科學園區，未來也規畫作為住宅區、公共設施，新市鎮開發條例第21條更規定，這些使用在主管機關通知整體開發時，必須自行無條件拆除。

農委會則表示，有機農業促進法第6條規定，公有土地或國營事業土地可供農業使用者，應優先設置有機農業促進區，站在農委會立場，不管今天經營者是誰都希望保留現況，持續做有機農業使用，跟園區共存。

立委張其祿說，有機農業促進法顯然跟內政部所引新市鎮開發條例有法律競合問題，現在既然立法有問題，農委會跟內政部要搞定，要是農委會未來說不可以徵用，科技部又要重弄計畫，「環保署、科技部不要公親變事主」。

立委陳椒華表示，內政部已經做好都市規畫，但前高雄縣府規畫有機農業專區，農民也投入龐大資金整地、買設備，現在內政部才說新的高雄市府訂了新計畫「要把他們趕走」，此案一定要審慎處置。

環境權保障基金會研究員許博任建議，此案既有適法性疑慮，就應該先暫緩範疇界定會議，否則未來若畫地更改還要重審，暫緩會議可節省未來成本、時間，環保署跟環評委員也不需要擔負程序責任。

劉宗勇解釋，法律程序競合是內政部、農委會問題，不是環保署權責，環保署只是開範疇界定會議，確定開發案應該調查的項目，還不是正式環評審查，兩者之間並無衝突。

環評委員朱信表態贊成暫緩開會，認為民間團體表達意見相當合理，應該在確定情況下再討論範疇。委員白子易也說，可以再多等幾天，等到開發範圍、法律問題都確定以後，開會起來更有效率。委員李俊福也說，雙方說的都有道理，雖然範疇會議是原則性，不影響實質性審查，但釐清後再討論會較務實。

其餘半數委員贊成繼續討論或沒有明顯表態，認為環評只是處理環境議題，跟農委會、內政部適法性問題不相違背。

環保署綜計處長劉宗勇說，此案確實比較特別，因為土地是內政部核定，給什麼範圍科技部就用什麼範圍，本來以為農委會、內政部已經談好，沒想到呈現僵局，希望兩部會要處理好爭議，範疇界定會議更安心。

科技部說，科學園區環保作業都優於法規標準，不過「全世界沒看過任何一個例子，是有機農場跟科學園區並存，我們擔心很大」，之前有建議「以地換地」，高雄市農業局也同意用優惠方式協助農民重新建立有機農業專區。如果未來確定園區要畫出科學園區用地，他們也尊重，只是科學園區開發可能要重做可行性評估，說不定會因為綠帶過大、基地過小，自償率過低、聚落效應等等，被專家認定沒有開發可行性。

歷經將近兩個小時爭辯，範疇界定會議都還沒進入正式討論，蔡鴻德裁示，要處理的問題要先處理才比較完整，希望內政部、農委會可以達成協議，有清楚意見，後續再進行範疇界定，拍板適法性問題釐清後，再安排下次會議時間。