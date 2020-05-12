全台防疫旅館超過7千間房 醫護人員入住最高補助1500元

為配合中央流行疫情指揮中心超前部署，交通部觀光局自3月下旬補助各地方政府推動防疫旅館經費，至今全台已有26家旅宿業者、超過7千間房間，整體入住率約3成。觀光局表示，為配合中央防疫政策，目前正在修正「獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，防疫住宿補助對象部分，新增執行防疫業務醫事人員，且補助金額從現行的每房每日1千元，提高至1500元。

觀光局表示，修正要點已報到交通部審議，近期內就會正式上路，獎助期間從5月1日起至6月底止。

觀光局表示，為鼓勵合法旅宿參與防疫行列，4月就發布獎助推動防疫旅宿實施要點，每房每日補助1千元，獎助時間為4月1日至6月底止。

根據觀光局統計，目前全台已有26家旅宿業者加入防疫旅館的行列，其中北市21家、台南市1家、南投縣1家及高雄市3家，防疫旅館的房間數也從3月的2710間房，增加到現在已超過7千間房間，整體入住率約3成。

觀光局表示，目前正在修訂獎助要點，除將居家隔離者入住的防疫旅宿納入適用對象，經衛福部認定符合需求的執行防疫業務醫事人員，也同樣納入防疫旅宿要點補助對象。將由旅宿業者直接折抵住宿房價予防疫業務醫事人員，每房每日最高折抵1500元，獎助期間自5月1日起至6月底止。