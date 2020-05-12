「金漫獎」總獎金首度突破200萬元 即日起徵件

第11屆金漫獎即日起至6月9日下午5點受理報名。主辦單位文化部指出，為因應台灣漫畫豐繁多變的創作題材及風格，本屆金漫獎調整獎項，並提高總獎金至200萬元，打破原以形式或閱讀對象分類的獎項思維，期待台灣原創漫畫跨越界限、多元發展。

文化部表示，自2018年推出漫畫輔導金迄今，已產出近240本單行本與期刊，題材及風格多元，台灣漫畫逐漸走出屬於自己的路，為涵納各創作類型，經參考國外案例及諮詢專家學者，嘗試突破獎項分類，以「年度漫畫獎」為創作者搭建更為寬廣、充滿可能性的舞台。

文化部說，金漫獎的「年度漫畫獎」得獎者6名，並將自其中選出1位「金漫大獎」得主，另維持原有「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「特別貢獻獎」項目，整體獎額增加1名，總獎金首度突破200萬元。

文化部指出，金漫獎是台灣漫畫產業的國家級獎項，在2019年跨過第十年，本次修法為更貼近市場與讀者，除獎項變革，也擴大開放個人出版參與，期待金漫獎承接日新月異的創作型態，吸引更多從業人員參與。

第11屆金漫獎採網路報名參賽，詳細資訊可參閱文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp）。