快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／1.25億補助台鐵承租商 林佳龍：不排除再移其他費用力挺

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍上午赴台鐵南港車站聽取簡報，視察商場紓困情形，與商家及消費民眾打氣。記者林俊良／攝影
交通部長林佳龍上午赴台鐵南港車站聽取簡報，視察商場紓困情形，與商家及消費民眾打氣。記者林俊良／攝影

新冠肺炎衝擊大眾運輸業，交通部長林佳龍今上午赴台鐵南港車站，視察紓困情形。林佳龍說，現階段匡列1.25億元，除台鐵承租廠商外，承租廠商再分包下去下游店家，皆可以透過方案納入紓困。後續若衝擊加劇，不排除從其他經費項目移動，力挺各業者。

林佳龍說，已請交通部各單位每周列管紓困進度，以台鐵來說，共379家業者符合資格，已有243家提出申請，占總數64%。目前核定205家業者，占申請業者84%，核定金額達5637萬9244元。

他說，希望能雨露均霑，真的照顧第一線。無論直接經營或下游廠商，相挺店家，才不會有倒閉潮或失業潮，一起共體時艱。

台鐵局長張政源說，目前受疫情衝擊，台鐵運量已下跌四成，在交通部協助下，台鐵對相關承租廠商推出紓困計畫。

交通部在4月24日核定台鐵紓困補貼作業要點，補貼與台鐵簽訂租賃契約的車站內經營商場（含旅館）、商店、廣告、機器類（如自動存物箱、販賣機等）、停車場，以及車站外經營停車場及公共運輸業者。

按照紓困方案內容，補助4月1日至6月30日共計3個月的租金及定額權利金27.5％；另於5月8日核定修正版作業要點，納入商場業者簽訂承諾書，承諾將台鐵補貼金額分派下游廠商，以符社會期望及補貼精神。

台鐵 林佳龍 停車場

延伸閱讀

今將滿30天零本土個案 林佳龍：520後啟動防疫旅遊

林佳龍視察台鐵南港站紓困情形 與商家、民眾加油打氣

桃機全球機場排名3年最低 林佳龍：服務可做到世界前十

媽祖文化園要媽祖 議員兩派陷攻防

相關新聞

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

中央氣象局晚間指出，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，今（12）日晚間8時發展為第1號颱風（國際命名：VONGFONG...

蔡政府支持有機農業說假的？ 橋頭園區強行徵地挨批毀農

蔡政府2年前高喊支持有機農業，現在又以科學園區開發為由徵收高雄中崎有機農業專區用地，農民批評政策不連續讓人無所適從，「感...

慈濟護理師細心照顧 病患大讚恩人感謝

今天是國際護師節，花蓮慈濟醫院負壓隔離病房護理長張素雯分享服務23年心得，遇到新冠肺炎疫情影響，除了積極協調護理師人力，...

從沮喪到感激！4名官兵三採陰 北市和平醫院歡喜出院

敦睦艦隊官兵確診，掀起各界關注，在北市聯醫和平院區負壓隔離病房治療的4名官兵，有人曾於檢疫所解除隔離前一天被檢測陽性，心...

住商部門微型抵換首例 台北101跨年煙火可望「碳中和」

環保署推動「住商微型抵換」計畫，鼓勵住商部門自行減碳，取得的碳權可用來辦活動或作為環評抵換所需，今年3月20日審查通過台...

台北101國際護師節點燈 感謝「護理台灣隊」

512是國際護師節，今年在新冠肺炎肆虐下，醫護工作人員仍無所畏懼的站在第一線守護台灣，讓全民更能體會到他們的辛勞，也讓台...

再生醫療條例再闖關 病友憂費用過高

立法院上個會期未通過的《再生醫療條例》，新的會期將重新審理，若通過可望造福癌症等慢性病患！立法院12日召開公聽會，不少醫療團體都強調，國際上再生醫療正蓬勃發展，台灣不能落後，但也有癌症病友團體表達費用過高的擔憂。衛福部長陳時中表示，希望法案能通過，台灣的生技產業才有國際競爭力。

512護師節！漢來大飯店點燈在大愛心加十字謝醫護人員

5月12日是國際護師節，高雄漢來大飯店今晚的點燈，特別在大愛心裏加了代表醫護的十字，謝謝所有的醫生、護士，你們辛苦了！

謝謝護理台灣隊！ 台北101再度點燈響應國際護師節

今天是512國際護師節，為感謝在新冠肺炎期間，所有醫護人員、疾管署防疫人員總是站在第一線全力以赴守護台灣，台北101、衛...

影／出門玩囉！防疫旅遊團開跑 林佳龍證實520後啟動

隨著國內疫情逐漸趨緩，交通部觀光局擬推出振興國旅三階段，其中第一階段就是和旅行業者合作，祭出「踩線團」，推出「防疫旅遊」...

南台灣飛魚不受疫情衝擊 一夜干每公斤賣300元高價

每年清明至端午是屏東縣滿州鄉漁民出海撈捕飛魚季節，今年漁獲量平穩，漁民也忙著曬飛魚干，因新冠肺炎疫情攪局，滿州鄉公所取消...

農委會內政部舌戰！橋頭園區範疇界定會議罕見喊卡

環評史上罕見，高雄橋頭園區二階環評範疇界定會議因適法性疑慮喊卡！科技部橋頭園區開發案將徵收全國第一個中崎有機農業專區，內政部已核定都市計畫...

熱門新聞

今年第一個颱風「黃蜂」將形成！氣象局：有機會靠近台灣

全聯慶國際護師節 一起鼓掌就請喝咖啡

月薪15萬、年終2個月！富二代徵人「收房租」鄉民瘋搶喊「爸」

區間測速失準 全台只剩新北不停用

鋒面影響！西半部雙北等12縣市大雨特報

送知名彌月蛋糕被嫌不如超市 她無奈大嘆：早知送油飯省錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。