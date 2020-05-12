影／1.25億補助台鐵承租商 林佳龍：不排除再移其他費用力挺

新冠肺炎衝擊大眾運輸業，交通部長林佳龍今上午赴台鐵南港車站，視察紓困情形。林佳龍說，現階段匡列1.25億元，除台鐵承租廠商外，承租廠商再分包下去下游店家，皆可以透過方案納入紓困。後續若衝擊加劇，不排除從其他經費項目移動，力挺各業者。

林佳龍說，已請交通部各單位每周列管紓困進度，以台鐵來說，共379家業者符合資格，已有243家提出申請，占總數64%。目前核定205家業者，占申請業者84%，核定金額達5637萬9244元。

他說，希望能雨露均霑，真的照顧第一線。無論直接經營或下游廠商，相挺店家，才不會有倒閉潮或失業潮，一起共體時艱。

台鐵局長張政源說，目前受疫情衝擊，台鐵運量已下跌四成，在交通部協助下，台鐵對相關承租廠商推出紓困計畫。

交通部在4月24日核定台鐵紓困補貼作業要點，補貼與台鐵簽訂租賃契約的車站內經營商場（含旅館）、商店、廣告、機器類（如自動存物箱、販賣機等）、停車場，以及車站外經營停車場及公共運輸業者。

按照紓困方案內容，補助4月1日至6月30日共計3個月的租金及定額權利金27.5％；另於5月8日核定修正版作業要點，納入商場業者簽訂承諾書，承諾將台鐵補貼金額分派下游廠商，以符社會期望及補貼精神。