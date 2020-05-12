512國際護師節 台南各界送5120株火鶴祝福護理人員

今天是512國際護師節，台南市各界今共同捐贈5120株火鶴花，由市長黃偉哲等人祝福護理人員「乎好」（火鶴台語諧音），感謝疫情以來，用心守護國人健康。

這5120株火鶴花分別由台南市政府衛生局、農業局、綻美餐飲、九福手創廚藝共同捐贈，祝福護理人員像火鶴花代表花語「青春熱情、關懷與祝福」，同時一一致贈火鶴花束給出席的護理人員。

黃偉哲表示，護理人員總是在第一線照顧病人及家屬，無論在醫療院所、長照機構、公共衛生、居家護理、職場及校園，都默默以專業的態度，堅定溫暖的守護著市民，因新冠肺炎疫情，全球護理師們都全心投入這場戰疫中，無法在這屬於他們國際護師節慶祝，希望以火鶴花感謝第一線辛苦醫護人員，祝福大家永遠「青春活力」，希望每位護理人員都像火鶴花一樣「乎好」。