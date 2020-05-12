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業界捐高市圖2代行動書車 市區偏鄉零距離共享閱讀資源

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
由華立企業與陳建東夫妻所各捐贈的行動通閱書車今天上線，加入大高雄閱讀資源平權任務。記者徐如宜／攝影
由華立企業與陳建東夫妻所各捐贈的行動通閱書車今天上線，加入大高雄閱讀資源平權任務。記者徐如宜／攝影

高市圖行動書車汰舊換新計畫不受疫情影響，企業界展現正向力量，華立企業與陳建東夫妻所各捐贈的行動通閱書車今天上線，加入大高雄閱讀資源平權任務。第二代行動通閱書車是第一代書車的進階版，除車子量體變大外，車身彩繪採客製化。

故事媽媽黃惠英、謝冠妙與鄭美黛，在行動書車捐贈現場設計一段熱門的海帶舞律動RAP，介紹圖書館全方位功能性。

第二代行動通閱書車的車身彩繪圖案與標語冠名，結合社會企業的精神與文化。華立企業捐贈的通閱書車彩繪以寰宇星空為背景，搭配電路板3C元素，孩童透過閱讀接收新知，展現「前瞻材料、科技領航」、「深耕亞洲。放眼全球」企業精神。冠名陳田錨捐贈的故事書車，則以讀書野餐會引人注目，小朋友或坐或臥在草地上，自在悠閒地看書吃點心，連動物們都好奇地觀望，躍躍欲試的模樣相當逗趣。

華立企業創辦人張瑞欽長期熱心公益及關心藝文活動，2014年高市圖總館開館時，捐贈冠名華立廳及感恩樹光牆。這次聽聞行動書車換裝計畫，二話不說捐贈一台通閱物流書車，讓大高雄市民圖書借閱服務暢通零誤差。他說，愛讀冊可以開闊人生視野，增加被看見的機會，「總之，讀冊不會變歹啦！」

人稱「錨公」的已故高雄市議會前議長陳田錨，是高雄政壇傳奇人物。長子陳建東回憶起父親喜愛聽古典音樂及看書報的習慣，每天都要讀好幾份報紙，也喜歡查訪文史傳記，對孩子教育則採尊重開明態度。30多年議長任內支持各類藝文建設與活動，認為圖書館是所有知識裝備的來源，也是城市深厚文化的基礎。因此陳建東夫妻決定以父親名義捐贈行動書車，宣揚老議長熱愛高雄的情懷，讓這部移動式的圖書館能在偏鄉各中小學學校散播閱讀的愛與能量。

高市圖館長潘政儀表示，感謝民間企業相挺行動書車汰舊換新計畫，挹注圖書館行動書車，支持高雄城市閱讀平權理念，相信這份愛與正面力量會持續加溫發酵。高雄市在2011年成立全國公共圖書館第一個行動通閱物流車隊，縮短城鄉距離及方便民眾借還書，10台通閱書車以物流概念，提供「甲地借、乙地還」服務，將總館及59間分館串連成一個大書庫概念，讓大高雄每一個角落讀者，都可透過通閱書車，共享600萬冊書籍，平均2.5天就可滿足民眾就近借還書。

華立集團董事長張瑞欽（右）捐贈第二代行動通閱書車，由高市圖館長潘政儀（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
華立集團董事長張瑞欽（右）捐贈第二代行動通閱書車，由高市圖館長潘政儀（左）代表接受。記者徐如宜／攝影

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