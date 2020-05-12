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民眾健檢最怕抽血 部立苗栗醫院引進靜脈定位儀

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
透過「靜脈定位儀」讓靜脈血管一覽無遺，減少扎針失敗的機會，進而減少病患的疼痛。圖／部立苗栗醫院提供
透過「靜脈定位儀」讓靜脈血管一覽無遺，減少扎針失敗的機會，進而減少病患的疼痛。圖／部立苗栗醫院提供

到醫院就診或健檢，許多人最害怕的檢查項目是抽血，尤其曾因不易抽到血被多扎幾針、甚至因此「暈針」的人，往往將「抽血」視為畏途；衛生福利部苗栗醫院最近添購靜脈定位儀協助抽血，可讓靜脈血管一覽無遺，盼減少民眾抽不到血的困擾。

50歲張姓苗栗縣民身形略肥胖，他說因愛吃爌肉飯、五花肉等脂肪高的美食，且為工作應酬，總是飲食過量，多年來身材一直沒瘦過，還因此有多次痛苦的抽血經驗，針扎下去卻抽不出血，甚至被扎了3、4針後才成功。

他最近參加公司員工體檢到苗栗醫院檢驗科抽血，醫檢師使用靜脈定位儀幫他抽血，一次順利完成，心情放鬆許多。

為什麼有時候會不容易抽到血？苗栗醫院醫事檢驗科主任湯永城指出，不易抽到血的原因很多，除技術問題，如果體型過胖、皮下脂肪厚，抽血時也不容易確定血管的位置與深度。此外，如果天氣冷導致血管收縮、四肢血液較少，就不容易抽。其次，做過化學治療及發生過血栓性靜脈炎造成血管硬化的人，或老人家皮下組織較鬆弛，血管會到處跑，也會比較難抽血。

湯永城表示，透過靜脈定位儀攝影和影像處理，可將皮膚底下的血管走向清楚投射在皮膚上，因此可讓靜脈血管一覽無遺，減少扎針失敗的機會，進而減少病患的疼痛，這項技術可應用在打針或抽血較易失敗的族群，包括血管細小且哭鬧躁動的兒童、血管彈性較差的老人、長期需靜脈給藥重複扎針的病患，還有肢體水腫血管難以定位的洗腎患者等。

脂肪 患者 洗腎

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