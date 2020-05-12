易斯達航空申請夏季航權 疫情結束花蓮韓國復航

由於新冠肺炎疫情，花蓮—韓國暫停直航，不過台灣疫情趨緩，花蓮縣府觀光處今表示，韓國易斯達航空已申請3至10月夏季航權，只要確認台韓疫情結束、中央解禁許可下，就恢復直航，不過現階段配合觀光局國內防疫旅遊。觀光處邀請直航代理新瑞旅行社踩線團，考察多處知名景點，為後續規畫行程參考。

觀光處副處長張志翔說，儘管疫情仍未結束，不過易斯達航空夏季航權都有申請，希望疫情過後就復航。但最近韓國傳出新冠肺炎病患確診前到夜店開趴，可能傳染給許多人，因此距離復航還有一段時間。由於台灣有1個月無本土病例，又多天零確診，現階段需要國內旅遊，積極推動防疫旅遊。

張志翔表示，目前疫情逐漸趨緩，為盡快恢復在地觀光產業景氣，縣府邀旅行業者訪花踩線，希望通過此次考察發掘更多適合韓客旅遊景點，讓花蓮成為韓客旅遊新亮點。

4天3夜的踩線途經松園別館、雲山水、光復糖廠、大農大富平地森林園區、花蓮南區溫泉區、瑞穗舞鶴、石梯坪及網美打卡聖地石門麻糬洞跟新社梯田、太魯閣國家公園、七星潭等。並體驗原民文化的高山森林基地及吉籟獵人學校及東大門夜市。