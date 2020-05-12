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國際護師節 聯新醫收到100顆大西瓜

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯新國際醫院動員壯漢搬西瓜。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院動員壯漢搬西瓜。圖／聯新國際醫院提供

今天是國際護師節，聯新國際醫院收到低調、不具名的民眾贈送100顆大西瓜，因為「要送給100分的醫院」，感謝醫護人員不辭辛勞的努力與付出，也為防疫第一線的醫護人員加油打氣。

100顆西瓜擺滿醫院大廳，看起來清涼暑氣消，吸引不少人好奇問「賣西瓜嗎，1斤多少錢？」醫院員工搶著和「西瓜田」合影，拍照時都異口同聲說「西瓜甜」。護理人員說護師節當天收到大西瓜，很特別的禮物，「西瓜傳情」很溫馨、感動。

送貨的瓜農說，捐贈者是桃園人，低調不願具名，為了感謝聯新國際醫院照顧在地鄉親，特別訂購100顆西瓜，指名「送給100分的聯新國際醫院」，表達關懷與感謝，並且為醫護人員在疫情期間加油打氣。

農民表示，西瓜即將進入盛產，因為疫情影響銷售，這位民眾特地自掏腰包買下100顆花蓮西瓜，每顆16至27台斤重，天未亮就下田採收，贈送西瓜可以慰勞防疫的醫護人員辛苦付出，也可以幫助果農。

聯新國際醫院表示，每年舉辦護師節慶祝大會，表揚優良與資深護理人員，並且感謝護師們過去一年照顧民眾的努力。今年因應新冠肺炎疫情，活動改以靜態方式辦理，包括徵文及攝影比賽；護理部謝美慧部長與主管於護師節當天到護理站分送餐盒，勉勵關懷線上護理人員。

「聯新護動隨手拍」攝影比賽由護理人員透過鏡頭捕捉工作中每一個感動時刻，藉由日常護理或是防疫相關照片，記錄每個精彩的瞬間，呈現健康活力、溫馨快樂的一面，傳遞觸動人心的故事，展現聯新護理的團結力，留下永恆回憶。

謝美慧部長表示，護理是一門科學，也是藝術，護理的科學表現在醫療專業，護理的藝術是護理人員在日常照顧病人的點點滴滴，展現守護病人的關心愛心。

不具名熱心者送聯新國際醫院100顆大西瓜，圖／聯新國際醫院提供
不具名熱心者送聯新國際醫院100顆大西瓜，圖／聯新國際醫院提供

醫護人員 攝影比賽 疫情

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