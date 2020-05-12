老乾杯999元A5和牛便當 「這2點」掀網熱議

因疫情而興起的外送、外帶服務，讓不少餐廳及飯店紛紛投入外帶餐盒的市場，頂級燒肉品牌「乾杯」及「老乾杯」近期也推出一系列的現烤燒肉便當搶客。其中，老乾杯主打的「日本A5和牛上等牛排便當」，份量豐厚的和牛及3款小菜，要價999元。消息傳至社群論壇PTT後，引發廣大網友關注，便當的「包裝」及「配菜」更是引起一陣熱議。

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，民眾盡量減少外出用餐的機會，希望能就此降低感染的風險。以頂級燒肉聞名的乾杯集團，旗下的乾杯及老乾杯在本月即推出多款燒肉便當，價格從180元至999元不等。包括日本A5和牛、日本A5和牛漢堡排、冷藏牛舌、牛五花、伊比利豬等，原本只能在燒肉店裡看到的食材，全都被業者裝進便當裡。

對此，部分網友就認為該品牌的便當價格過高，直呼這是「盤子便當」。許多人就指出，這個便當的包裝跟它的價格似乎不太相符，「999的便當用這種盒子裝....質感和自助餐差不多」、「盒子......也請設計好看一點的吧」、「拿個自助餐的紙盤裝和牛」。

便當中的配菜也讓網友們不太滿意， 「那個配菜竟然是火腿玉米......」、「999給這種配菜」、「配菜也太廉價了」、「999吃玉米粒」、「配菜也用心點好嗎」、「為什麼和牛便當有韓式泡菜啦」、「扣掉和牛後跟便利商店的便當有什麼差別？」

不過，仍有人大讚，「乾杯的便當好吃！」、「看起來滿好吃的」；有網友也提及，「說配菜是在哈囉，和牛才是重點，去吃老乾杯，誰會在乎配菜啊？」