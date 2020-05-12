向防疫南丁格爾致敬！護理師節嘉義長庚快閃掌聲祝福

新冠肺炎疫情肆虐全球，國內抗疫逾百日，疫情趨緩，抗疫第一線醫護人員功不可沒，今天國際護理師節，護理師不放假，嘉義長庚院長林志鴻一大早透過廣播，向護理師賀節。

中午休息時間，醫護主管們組成「快閃祝福部隊」，前往各護理站用掌聲，鼓勵感謝護理師，嘉義長庚有千餘名護理師，翁章梁日前送每人一株有 「2020」（諧音愛你愛你）字樣，精緻禮盒裝的阿里山百合花。

護理師上午用百合花禮盒，排成「512」字樣祝賀，疫情爆發後，長庚護理師們堅守崗位，每天穿戴密不透風的防護衣帽，照護病人，其中負壓隔離病房、檢驗新冠病毒的護理師，身處危險工作職場，不喊累、不叫苦，讓人感佩。

「有你們真好」，嘉義長庚院長林志鴻一早就全院廣播，祝福護師節快樂，還錄製祝賀影片在全院各單位播放，感謝全體醫護同仁堅守防疫前線，這段時間辛苦大家了，也因為大家付出努力，讓醫院達到防疫100分。