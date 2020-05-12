聯晚之眼／桃機人員服務、清潔度都退步

桃園國際機場在有「航空界奧斯卡」之稱的Skytrax2020全球百大機場排名掉了五名，為第18名，從分項名次來看，機場人員服務、清潔度名次後退甚至掉到十名之外，在轉機服務、購物、餐飲、休閒設施等都未能在前十名；連續八年奪全球最佳機場的樟宜機場皆有上榜且多名列前茅。

在分項排名上，桃機的海關受到旅客肯定，排名第二，比去年上升兩名。不過其他有進十名的項目都在八名之後，包括行李運送、機場服務人員、安檢，去年新增的無障礙設施評比排第八，較去年進步一名。

評比是依旅客問卷的給分，桃機曾在2015、2017年獲得全球最佳服務人員冠軍的殊榮，擊敗南韓仁川、日本羽田及新加坡樟宜機場，但近年這項排名後退，到今年落居第九名。其中，2015年在安檢、行李運送也排第四，設施及購物都擠進前十。

在乾淨度方面，亞洲地區機場很強，前十名占八名，拔得頭籌的是日本羽田機場，其次是仁川、樟宜、日本成田、多哈機場；桃園機場去年還有第八名，今年落到十名外。

桃機近年可以躋身前十得分的項目都在海關、安檢、行李運送等。購物、餐飲、網路及數位服務等未能獲得旅客青睞。去年有「星耀樟宜」大型商場落成的樟宜機場在休閒設施排第一，轉機服務第二，乾淨、購物、餐飲第三，安檢及服務人員、無障礙設施也有第四，可以說樟宜的得分項目很多，表現平均。今年最新排名，最佳服員人員及行李運送是關西機場、餐飲是成田機場、購物是英國希斯洛機場、仁川機場的轉機服務第一。