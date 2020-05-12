氣象局：輕颱黃蜂今明生成 直接侵台機率偏低

目前菲律賓東南方海面有熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，它正在緩慢向北移動，估計今明變成輕度颱風黃蜂，時間點還不確定。未來直接影響機率偏低，但接近巴士海峽到台灣東南外海的時候，外圍的環流會為南部及東半部帶來一些降雨，大概落在周六、下周日、一。

今年第一個颱風5月12、13日可望生成，根據氣象局統計1981至2019年，西北太平洋第一個生成颱風的日期，平均值是3月9日，正常範圍為1月9日至5月7日。去年1月1日帕布颱風被日本氣象廳命名，是39年來西北太平洋最早生成的颱風，不過它未影響台灣。最晚生成的颱風是1998年的7月9日，其次是2016、1983年，這三年都是6月下旬以後才有颱風生成，也都是強聖嬰年的隔一年。

氣象局預報員陳建安說，昨晚8時升級的熱帶性低壓，若增強為颱風，未來向西北再轉西北西，朝向菲律賓。到菲律賓陸地以後再轉北，至台灣的巴士海峽一帶，以拋物線的路線，轉向台灣的東南外海，直接影響機率偏低。但周末及下周一可能為南部及東半部帶來一些降雨。強度方面，目前各國預測最強是到輕度颱風。

陳建安說，明天至周五的天氣比較穩定，幾乎不會下雨，只花蓮、台東有局部短暫陣雨，各地都多雲到晴。溫度都在30度以上，中南部白天高溫會到33、34度。周六以後受可能的颱風外圍環流影響，下周一、二之後可能有梅雨鋒面報到，伴隨西南風，目前看起來會為中南部帶來較明顯降雨，其他地方是斷斷續續的小雨。也就是說，缺水的南部有機會從周六一路下雨到下周。