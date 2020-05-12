台大眾名醫錄影賀護師節 張上淳燦笑鼓掌成最大彩蛋

5月12日是「國際護師節」，2020年也是南丁格爾冥誕200周年，適逢新冠肺炎百年大疫，護理人員正是全台防疫第一線的要角。台大醫院為感謝護理人員，院長陳石池今早親自在醫院大門外，拿著大聲公致詞感謝護理師這段時間的付出，這也是台大醫院自年初疫情爆發以來，首次舉辦公開活動。

此外，院長及醫院所有科室主任共23位名醫也錄製鼓掌祝賀影片，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在其中，他戴著巨大手套鼓掌，難得流露輕鬆燦爛笑容，可謂影片中最大的彩蛋。

「疫情期間度大家的付出，連老天都感動到掉眼淚！」院長陳石池拿起大聲公感性表示，謝謝台大醫院所有的護理師日以繼夜、全心投入照顧病人。

陳石池表示，護理師是病人最佳的陪伴者和安慰者，也是醫療照顧團隊最重要的人。醫療品質的穩定和提升也都要靠護理師，更是醫院落實以病人為中心照護的重要推手。在醫院病人滿意度調查中，病人與家屬對護理人員的照護滿意度更是全院最高。祝福所有護理師，護理師節快樂、健康平安。

台大醫院護理部主任胡文郁表示，新冠肺炎疫情從農曆年延燒至今，護理人員非常辛苦，院方也給予很多資源和支持。原本今年護師節要改為線上慶祝活動，但院長評估疫情趨緩，鼓勵辦實體活動，也決定幫優良護理師加碼每人1000元護師節獎金，名單還在清點中。

院長談話除了以錄音方式對院內廣播，院長也帶領科部主任共23位名醫也錄製「鼓掌」祝賀影片。台灣大學副校長張上淳在影片中表示，今年因為新冠肺炎疫情的，讓辛苦的護理師「過了一個不一樣的護師節」，非常感謝護理師從農曆春節以來的付出和辛勞，祝福大家護師節快樂！語罷他舉起戴著巨大白色手套的雙手，熱烈鼓掌、歡呼「護師節快樂」，有別於在指揮中心記者會時回答專業問題的嚴肅態度，流露出難得輕鬆愉快的一面。