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台大眾名醫錄影賀護師節 張上淳燦笑鼓掌成最大彩蛋

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳錄製鼓掌影片慶賀護師節。圖／擷取自影片。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳錄製鼓掌影片慶賀護師節。圖／擷取自影片。

5月12日是「國際護師節」，2020年也是南丁格爾冥誕200周年，適逢新冠肺炎百年大疫，護理人員正是全台防疫第一線的要角。台大醫院為感謝護理人員，院長陳石池今早親自在醫院大門外，拿著大聲公致詞感謝護理師這段時間的付出，這也是台大醫院自年初疫情爆發以來，首次舉辦公開活動。

此外，院長及醫院所有科室主任共23位名醫也錄製鼓掌祝賀影片，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在其中，他戴著巨大手套鼓掌，難得流露輕鬆燦爛笑容，可謂影片中最大的彩蛋。

「疫情期間度大家的付出，連老天都感動到掉眼淚！」院長陳石池拿起大聲公感性表示，謝謝台大醫院所有的護理師日以繼夜、全心投入照顧病人。

陳石池表示，護理師是病人最佳的陪伴者和安慰者，也是醫療照顧團隊最重要的人。醫療品質的穩定和提升也都要靠護理師，更是醫院落實以病人為中心照護的重要推手。在醫院病人滿意度調查中，病人與家屬對護理人員的照護滿意度更是全院最高。祝福所有護理師，護理師節快樂、健康平安。

台大醫院護理部主任胡文郁表示，新冠肺炎疫情從農曆年延燒至今，護理人員非常辛苦，院方也給予很多資源和支持。原本今年護師節要改為線上慶祝活動，但院長評估疫情趨緩，鼓勵辦實體活動，也決定幫優良護理師加碼每人1000元護師節獎金，名單還在清點中。

院長談話除了以錄音方式對院內廣播，院長也帶領科部主任共23位名醫也錄製「鼓掌」祝賀影片。台灣大學副校長張上淳在影片中表示，今年因為新冠肺炎疫情的，讓辛苦的護理師「過了一個不一樣的護師節」，非常感謝護理師從農曆春節以來的付出和辛勞，祝福大家護師節快樂！語罷他舉起戴著巨大白色手套的雙手，熱烈鼓掌、歡呼「護師節快樂」，有別於在指揮中心記者會時回答專業問題的嚴肅態度，流露出難得輕鬆愉快的一面。

特地錄影、高度肯定護理師專業的台大醫院各科部主任，還有副院長吳明賢、余忠仁、賴逸儒、江伯倫、王亭貴，醫學研究部主任楊偉勛、教學部主任盛望徽、精神部主任黃宗正、藥劑部主任黃織芬、感染管制中心主任陳宜君、內科部主任何奕倫、醫務秘書陳信希、麻醉部主任王明鉅、醫學院院長倪衍玄、急診醫學部主任黃建華、體系管理中心主任楊泮池、腫瘤醫學部主任楊志新、安全衛生室主任陳保中、外科部主任黃俊升、小兒部主任黃立民、皮膚部主任蔡呈芳。

台大醫院為感謝護理人員，院長陳石池今早親自在醫院大門外，拿著大聲公致詞感謝護理師這段時間的付出，這也是台大醫院自年初疫情爆發以來，首次舉辦公開活動。台大醫院提供。
台大醫院為感謝護理人員，院長陳石池今早親自在醫院大門外，拿著大聲公致詞感謝護理師這段時間的付出，這也是台大醫院自年初疫情爆發以來，首次舉辦公開活動。台大醫院提供。
台大醫院院長陳石池帶領科部主任共23位名醫也錄製「鼓掌」祝賀影片（https://reurl.cc/nzm7Gv）慶祝護師節。圖／擷取自影片。
台大醫院院長陳石池帶領科部主任共23位名醫也錄製「鼓掌」祝賀影片（https://reurl.cc/nzm7Gv）慶祝護師節。圖／擷取自影片。

護理師 台大醫院 疫情

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