高雄終於下大雨解旱 高屏溪水位明顯上升

高雄終於下大雨！昨晚起，六龜、美濃與旗山等地降雨不小，雨勢降在集水區連帶拉抬高屏溪水位。南區水資局表示，直至今天中午，高屏溪川流量已經從昨天的6.3cms上升到8.2cms，此波雨勢對水情很有幫助，水位上升後，高雄可增加高屏堰取水量，降低南化水庫用量，稍微紓解水情。

今天凌晨開始，旗山、美濃等地下大雨，降雨區域剛好都在高屏溪流域山區，根據中央氣象局資料，全台前20名的累積雨量多數集中在台南、高雄，許多居民開心說，終於等到大雨讓大地解渴。

南區水資源表示，這波雨勢在美濃、六龜等地累積5、60毫米的雨量，高屏溪水位節節上升，直至中午，川流量達到8.2cms（立方公尺／秒），期待高屏溪川流量能回升到基本流量的12 cms。