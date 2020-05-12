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高雄終於下大雨解旱 高屏溪水位明顯上升

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高屏溪上游降雨量不小，高屏攔河堰水位已有回升。圖／南區水資源局提供
高屏溪上游降雨量不小，高屏攔河堰水位已有回升。圖／南區水資源局提供

高雄終於下大雨！昨晚起，六龜、美濃與旗山等地降雨不小，雨勢降在集水區連帶拉抬高屏溪水位。南區水資局表示，直至今天中午，高屏溪川流量已經從昨天的6.3cms上升到8.2cms，此波雨勢對水情很有幫助，水位上升後，高雄可增加高屏堰取水量，降低南化水庫用量，稍微紓解水情。

今天凌晨開始，旗山、美濃等地下大雨，降雨區域剛好都在高屏溪流域山區，根據中央氣象局資料，全台前20名的累積雨量多數集中在台南、高雄，許多居民開心說，終於等到大雨讓大地解渴。

南區水資源表示，這波雨勢在美濃、六龜等地累積5、60毫米的雨量，高屏溪水位節節上升，直至中午，川流量達到8.2cms（立方公尺／秒），期待高屏溪川流量能回升到基本流量的12 cms。

南水局指出，高屏攔河堰主要供水大高雄地區，平均取水量為100萬噸，前幾天取水量一度下降至68萬噸，供水缺口須靠南化水庫聯通管線與地下水、伏流水支應，此波降雨過後，單日取水量可望上升至80萬噸，等梅雨季真正到來，水情燈號可望從現在的黃燈恢復正常。

此波鋒面在高雄山區帶來不小雨量。圖／高雄氣象站提供
此波鋒面在高雄山區帶來不小雨量。圖／高雄氣象站提供
昨天六龜山區降雨量不小，當地居民拍下的降雨畫面。記者徐白櫻／翻攝
昨天六龜山區降雨量不小，當地居民拍下的降雨畫面。記者徐白櫻／翻攝

高屏溪 南化水庫 美濃

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