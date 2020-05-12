「國際護師節」Uber台灣提供10萬趟優惠折抵致敬醫護

5月12日是「國際護師節」，疫情期間前線醫護人員的辛勞更是有目共睹。為了回饋回饋晝夜守護全民健康的醫護國家隊，Uber台灣今宣布和多元化計程車隊合作夥伴提供10萬趟免費「菁英優步」，讓醫護人員能夠更輕鬆在城市中移動，得到短暫休憩再出發。

Uber「向醫護致敬計畫」與台北市政府和新北市政府合作，即日起至6月30日止，提供新北市17家急救責任醫院及29區衛生所的醫護、醫事人員，以及台北市聯合醫院8個分院、北市COVID-19集中檢疫所等醫護人員專屬乘車優惠，每人最多可享5趟行程優惠折抵（每趟折抵上限220元）。

Uber和合作車隊夥伴們也針對平台職業駕駛提供疫情經濟援助，只要提出相關的文件審查通過，任何COVID-19確診者，或收到公共衛生機關提出需居家隔離的職業駕駛，該名職業駕駛帳戶暫時停用期間，最多可獲得14天的經濟援助。而主管機關推出的各項補助計畫也已經彙整於Uber「政府紓困振興方案」頁面，協助職業駕駛更快速備齊文件和處理申請作業以獲得補助。