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要還款的市區公車紓困來了 5月底前地方政府可提需求

聯合報 / 記者雷光涵/台北即時報導
新冠肺炎疫情衝擊，桃園市區公車載客量減少一成五至三成不等。本報資料照片
新冠肺炎疫情衝擊，桃園市區公車載客量減少一成五至三成不等。本報資料照片

新冠肺炎疫情影響大眾運輸運量，台北、新北、桃園等地方首長喊著要交通部紓困。交通部確定比照國道客運以運量的跌幅給三級制補助，不過與國道客運不同的是，給市區客運業是預支，未來三年要「還」，部長林佳龍已核定此案，近日將公告。

公路總局表示，對市區公車各個路線，以今年3月與去年同期比較，運量少五成以上，該路線的每輛車補貼3萬，減少二成至五成給2萬，二成給1萬，共三個月。也就是說，運量減少逾五成的路線每輛車最高可領到9萬元，公總說，這筆經費是讓業者周轉，好度過疫情期間的難關。

不過，這並非另外給予的補助，而是從交通部每年給各縣市公共運輸計畫的額度預撥款項。公總說，公運計畫每年約匡列6億元的虧損補貼，本來是年底結算申請，現在提前讓地方政府在5月底前提出虧損補貼的需求。預支款項時，地方可選擇分三年攤提，也可三年後一次「還款」，但不能超過原有分配到的經費額度。

地方政府聽說交通部只願意預支紓困，不肯另外加碼，紛紛表示每年的虧損補貼都與實際申請金額差很大。側面了解，曾要求中央紓困市區公車的台北市得知這筆經費不是額外的預算，已無意申請。公總指出，國道客運業者平日都是自負盈虧，沒有接受中央的虧損補貼，所以這一波紓困才會另列預算支援，給予三級制補助，不必還款。

此外，紓困計畫中的陸運產業人才培訓至5月分預定核撥的經費，已達到原來匡列的3億元，公總已向交通部提報，從執行率低的營業車輛融資貸款利息補貼預算，挪移1.5億來使用於人才培訓。利息補貼最初匡列1.8億，目前只用了4.6萬元。

國道客運 疫情 公車

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