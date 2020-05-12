聯晚之眼／旅遊業：硬體舊 沒跟上國際腳步

世群旅行社董事長葉庭林表示，像是印度、中國大陸等國家，很多國際機場都是新蓋的，反觀桃園機場卻是啟用多年，硬體上明顯偏舊，也因為大家都在進步，台灣若沒有跟上國際腳步，當然就是退步的。

葉庭林也提到，像近幾年來，桃園機場一直在整修，也因為正在施工，導致機場動線不佳，這對評比來說自然不利；目前桃園機場第三航廈正在招標興建中，相信等第三航廈落成啟用後，評比名次自然會上升。

葉庭林強調，桃園機場在規畫上應該多向「前面組」學習，包括像是免稅商店的多樣化、停車場擴建、軟體加強等，總之要讓旅客願意，也想要停留在機場內，而不是單純的只是接機、送機、搭飛機。就像現在的桃園機場，大家一出關就想快點離開，根本就沒有想要逗留的慾望，實在很可惜。

雄獅旅行社發言人游國珍則認為，桃園機場各項設備都不錯，除了偶爾會漏水以外，其他其實沒有什麼太大的問題。

不過，游國珍也說，桃機的硬體設備一定要再提升，像是桃機的班機起降過於頻繁，導致旅客上機後，飛機不會馬上起碼，「塞機」的情況變成常態，儘管這在一些比較繁忙的機場也會出現類似情況，但這其實對商務旅客來講蠻困擾的。