謝幕後英雄醫檢師 半導體企業今捐千組高規防護裝備

用行動支持防疫「幕後英雄」醫檢師，SEMI國際半導體產業協會號召6家半導體企業響應捐贈上千組淨氣面罩、頭罩及濾毒罐等醫療資源，給全台各地的醫檢師，今天上午由醫檢師公會全國聯合會理事長蔡德龍代表受贈，衛福部疾管署及醫事檢驗師公會全國聯合會也回贈感謝狀，感謝企業回饋社會。

新冠肺炎病毒疫情影響全台，為表達對前線醫療人員的支持與關心，台積電慈善基金會、世界先進、旺宏電子、美光科技、聯華電子與3M台灣為主的企業代表，提供工業用等級防疫物資給全台35家檢驗單位，包括淨氣面罩、頭罩、濾毒罐、半面罩與隔離衣等，幫助醫檢師能以更安全舒適的方式執行防疫工作。

疾病管制署副署長暨中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前全球新冠肺炎案例已突破400萬，且還持續延燒未停止，台灣能成為少數的淨土，有賴全民積極配合防疫，但仍不能鬆懈。

莊人祥指出，新冠病毒的採檢需要防護等級較高的檢驗環境，從今年1月疫情爆發以來，每天執行檢疫工作的醫檢師必須穿上密不通風的防護裝備超過8小時，且往往因材質太過悶熱，造成身高體流汗濕熱，有了高規格淨氣面罩及相關防護裝備，即便整天穿戴也可保持透氣，同時因為高密合度的關係，大幅降低染疫風險。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，新冠肺炎疑似病例的確診或排除，背後有賴一群醫檢師不分畫夜的努力付出，為幫助這群幕後英雄，各家企業夥伴紛紛盡一己之力提供所需資源與協助。