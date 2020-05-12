護理師不只照顧病患 也幫忙馬桶撈手機、充當台語翻譯員

5月12日是國際護師節，彰化秀傳醫院調查院內護理師從業過程中印象深刻的經驗，感謝護理人員辛勞，有護理師分享，曾有患者家屬收到家人病危通知，從情緒崩潰到坦然接受，請她幫忙拍下最後一張全家福，照片上留下笑容，護理師說，雖是舉手之勞卻幫這一家人留下珍貴回憶。

秀傳醫院今天發表「什麼！護理師居然做過這些事情」影片，護理師遇上台語不佳的醫師，還得充當台語翻譯員，例如將「胰臟」講成「姨丈」，「藥效」被病人聽成「要笑」，鬧出不少笑話。

也有護理師曾遇到將手機掉進院內馬桶的病患，戴起手套幫忙伸手進馬桶撈出手機；遇到小朋友住院，作業不會做，也得適時充當老師指導。

支援前線 熱血報名

台北榮總護理部主任明金蓮表示，一名資深護理同仁照顧新冠確診患者，她就讀國小的女兒非常擔心，希望媽媽不要去，但護理師對女兒說「留在崗位是責任，留在第一線照顧病人，未來我生病時，才會有人照顧我」。

疫情支援人力調度的時刻，也讓明金蓮印象深刻。她說，接獲命令需要號召護理人員到機場支援檢疫工作，詢問後短短幾小時，北榮就有140名熱血護理人員報名。

新光醫院護理師林臻親自照料過兩名新冠肺炎確診病例與多名疑似病例，談及她照顧過的確診病例都順利康復出院了，她難掩喜悅之情說「真的是非常開心！」

但確診患者每周驗兩次病毒，三採陰才可出院。與醫師一同採樣血液的時刻最令林臻緊張，因為知道那管血液中可能真的有病毒，需要更謹慎小心進行。

與病患家屬彼此治癒

創世基金會有著169名辛苦的護理師，1年365天負責植物人安養與到宅訪視，其中有位14年護理師資歷的許心怡，從對安養院印象差到熱衷照護，與個案家屬情同家人，產後更有家屬替她熬湯補身。許心怡說，作為護理師也從家屬身上得到很多，「我們彼此治癒」。

擔任院內護理師3年後，個性外向的許心怡，轉任到宅護理師，走入社區到不一樣的個案家中，聽到每個人的家庭故事。雖然服務僅有短短30分鐘到1個小時，但許心怡說，感受到個案家屬把自己當家人、朋友對待，「陪我經歷了大小事，就像我的家人一樣。」