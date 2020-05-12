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影／宜蘭感謝護理人員短片 疫情特別有感讓人紅眼眶
今年因為新冠肺炎疫情，使第一線護理人員非常辛苦，適逢512國際護師節，宜蘭縣政府特別製作短片，感謝白衣天使的付出。短片中字幕寫著「一切將會度過，因為你和我，才有明天的彩虹」，詞句真切激勵人心，感動不少護理人員，紅了眼眶。
縣政府上午召開縣務會議，會議中播放由縣衛生局與教育處合製的「感謝第一線護理人員」短片，接著由縣長林姿妙帶領局處首長拿著謝卡，謝謝護理師及護士在這段防疫期間的辛勞。
縣長林姿妙表示，這幾個月來，最辛苦的莫過於在第一線的醫護人員，不論是在醫療院所冒著生命危險接觸疑似病例，夜以繼日、不眠不休照顧確診病患的您們；或是在學校，總是第一個到學校為學生量體溫、消毒的您們…，縣府都要感謝與祝福「護師節快樂」。
這支2分多鐘的影片紀錄護理人員在疫情期間，加倍工作的身影，由小學生擔任影片中主角「謝謝護理師叔叔阿姨，您們辛苦了」；特別是縣內幾支近來在全國賽表現不錯的排球及籃球隊，國中生也出現影片中，大聲有力喊出「您們辛苦了」。
另外，羅東國小是最靠近溪南地區兩所大型醫院的學校，學校發起「一人一卡」，上午由校長賴尚義與自治小鎮長張喬涵，帶著全校800多張感恩卡片，前往羅東博愛醫院與羅東聖母醫院，表達對醫護人員的感謝。
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