快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宜蘭感謝護理人員短片 疫情特別有感讓人紅眼眶

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府播放「感謝第一線護理人員」短片，由縣長林姿妙帶領局處首長拿著謝卡，謝謝護理師及護士在這段防疫期間的辛勞。圖／教育處提供
宜蘭縣政府播放「感謝第一線護理人員」短片，由縣長林姿妙帶領局處首長拿著謝卡，謝謝護理師及護士在這段防疫期間的辛勞。圖／教育處提供

今年因為新冠肺炎疫情，使第一線護理人員非常辛苦，適逢512國際護師節，宜蘭縣政府特別製作短片，感謝白衣天使的付出。短片中字幕寫著「一切將會度過，因為你和我，才有明天的彩虹」，詞句真切激勵人心，感動不少護理人員，紅了眼眶。

縣政府上午召開縣務會議，會議中播放由縣衛生局與教育處合製的「感謝第一線護理人員」短片，接著由縣長林姿妙帶領局處首長拿著謝卡，謝謝護理師及護士在這段防疫期間的辛勞。

縣長林姿妙表示，這幾個月來，最辛苦的莫過於在第一線的醫護人員，不論是在醫療院所冒著生命危險接觸疑似病例，夜以繼日、不眠不休照顧確診病患的您們；或是在學校，總是第一個到學校為學生量體溫、消毒的您們…，縣府都要感謝與祝福「護師節快樂」。

這支2分多鐘的影片紀錄護理人員在疫情期間，加倍工作的身影，由小學生擔任影片中主角「謝謝護理師叔叔阿姨，您們辛苦了」；特別是縣內幾支近來在全國賽表現不錯的排球及籃球隊，國中生也出現影片中，大聲有力喊出「您們辛苦了」。

另外，羅東國小是最靠近溪南地區兩所大型醫院的學校，學校發起「一人一卡」，上午由校長賴尚義與自治小鎮長張喬涵，帶著全校800多張感恩卡片，前往羅東博愛醫院與羅東聖母醫院，表達對醫護人員的感謝。

最近連續蟬聯國中男子排球全國冠軍的礁溪國中選手，這群大朋友也製作卡片，並出現在影片中感謝護理人員。圖／教育處提供
最近連續蟬聯國中男子排球全國冠軍的礁溪國中選手，這群大朋友也製作卡片，並出現在影片中感謝護理人員。圖／教育處提供
羅東國小發起一人一張感恩卡送到聖母及博愛醫院，讓護理人員開心又感動。圖／羅東國小提供
羅東國小發起一人一張感恩卡送到聖母及博愛醫院，讓護理人員開心又感動。圖／羅東國小提供
宜蘭縣政府播放「感謝第一線護理人員」短片，由縣長林姿妙帶領局處首長拿著謝卡，謝謝護理師及護士在這段防疫期間的辛勞。圖／教育處提供
宜蘭縣政府播放「感謝第一線護理人員」短片，由縣長林姿妙帶領局處首長拿著謝卡，謝謝護理師及護士在這段防疫期間的辛勞。圖／教育處提供
羅東國小發起一人一張感恩卡送到聖母及博愛醫院，讓護理人員開心又感動。圖／羅東國小提供
羅東國小發起一人一張感恩卡送到聖母及博愛醫院，讓護理人員開心又感動。圖／羅東國小提供
最近連續蟬聯國中男子排球全國冠軍的礁溪國中選手，這群大朋友也製作卡片，並出現在影片中感謝護理人員。圖／教育處提供
最近連續蟬聯國中男子排球全國冠軍的礁溪國中選手，這群大朋友也製作卡片，並出現在影片中感謝護理人員。圖／教育處提供

羅東 林姿妙 醫護人員

延伸閱讀

上億房產「田僑仔」開名車要紓困 宜蘭：核給他良心不安

影／禁止探視已44天 宜蘭長照機構解禁重新開放探視

影／洗手舞看到宜蘭特色建築 臨演cosplay再挑戰假人秀

宜蘭營養午餐2.0 每周增1次乳品、2次有機菜

相關新聞

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

中央氣象局晚間指出，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，今（12）日晚間8時發展為第1號颱風（國際命名：VONGFONG...

蔡政府支持有機農業說假的？ 橋頭園區強行徵地挨批毀農

蔡政府2年前高喊支持有機農業，現在又以科學園區開發為由徵收高雄中崎有機農業專區用地，農民批評政策不連續讓人無所適從，「感...

慈濟護理師細心照顧 病患大讚恩人感謝

今天是國際護師節，花蓮慈濟醫院負壓隔離病房護理長張素雯分享服務23年心得，遇到新冠肺炎疫情影響，除了積極協調護理師人力，...

從沮喪到感激！4名官兵三採陰 北市和平醫院歡喜出院

敦睦艦隊官兵確診，掀起各界關注，在北市聯醫和平院區負壓隔離病房治療的4名官兵，有人曾於檢疫所解除隔離前一天被檢測陽性，心...

住商部門微型抵換首例 台北101跨年煙火可望「碳中和」

環保署推動「住商微型抵換」計畫，鼓勵住商部門自行減碳，取得的碳權可用來辦活動或作為環評抵換所需，今年3月20日審查通過台...

台北101國際護師節點燈 感謝「護理台灣隊」

512是國際護師節，今年在新冠肺炎肆虐下，醫護工作人員仍無所畏懼的站在第一線守護台灣，讓全民更能體會到他們的辛勞，也讓台...

再生醫療條例再闖關 病友憂費用過高

立法院上個會期未通過的《再生醫療條例》，新的會期將重新審理，若通過可望造福癌症等慢性病患！立法院12日召開公聽會，不少醫療團體都強調，國際上再生醫療正蓬勃發展，台灣不能落後，但也有癌症病友團體表達費用過高的擔憂。衛福部長陳時中表示，希望法案能通過，台灣的生技產業才有國際競爭力。

512護師節！漢來大飯店點燈在大愛心加十字謝醫護人員

5月12日是國際護師節，高雄漢來大飯店今晚的點燈，特別在大愛心裏加了代表醫護的十字，謝謝所有的醫生、護士，你們辛苦了！

謝謝護理台灣隊！ 台北101再度點燈響應國際護師節

今天是512國際護師節，為感謝在新冠肺炎期間，所有醫護人員、疾管署防疫人員總是站在第一線全力以赴守護台灣，台北101、衛...

影／出門玩囉！防疫旅遊團開跑 林佳龍證實520後啟動

隨著國內疫情逐漸趨緩，交通部觀光局擬推出振興國旅三階段，其中第一階段就是和旅行業者合作，祭出「踩線團」，推出「防疫旅遊」...

南台灣飛魚不受疫情衝擊 一夜干每公斤賣300元高價

每年清明至端午是屏東縣滿州鄉漁民出海撈捕飛魚季節，今年漁獲量平穩，漁民也忙著曬飛魚干，因新冠肺炎疫情攪局，滿州鄉公所取消...

農委會內政部舌戰！橋頭園區範疇界定會議罕見喊卡

環評史上罕見，高雄橋頭園區二階環評範疇界定會議因適法性疑慮喊卡！科技部橋頭園區開發案將徵收全國第一個中崎有機農業專區，內政部已核定都市計畫...

熱門新聞

今年第一個颱風「黃蜂」將形成！氣象局：有機會靠近台灣

全聯慶國際護師節 一起鼓掌就請喝咖啡

月薪15萬、年終2個月！富二代徵人「收房租」鄉民瘋搶喊「爸」

區間測速失準 全台只剩新北不停用

鋒面影響！西半部雙北等12縣市大雨特報

送知名彌月蛋糕被嫌不如超市 她無奈大嘆：早知送油飯省錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。