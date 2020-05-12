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天氣回暖蛇類出沒！新北百件通報 達人教3招自保超實用

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
龜殼花捕食老鼠。圖／爬友林湧倫提供
龜殼花捕食老鼠。圖／爬友林湧倫提供

每年5月天氣開始回暖、進入立夏時節，野生蛇類也開始出沒，為預防蛇類入侵家中，新北市動保處表示，今年截至4月已有近百件蛇類捕捉通報，因此提供居家防蛇3步驟，預防民眾遭到蛇類攻擊並保護自身安全。

捕蛇達人王士昇指出，蛇類鮮少主動攻擊人類，通常都是民眾不小心踩到或是觸碰到蛇，才會被反擊，建議防蛇第一步驟，就是了解蛇類所喜愛的生活環境，減少與蛇接觸的機會。

一般來說，蛇類喜歡躲藏在潮濕、縫隙多的陰暗處，所以家中應避免堆積雜物、保持環境整潔，利用擋板擋住出入口縫隙，並確保照明充足。

王士昇表示，乾淨的環境除可預防蛇類躲藏、不進到室內，明亮的空間也可避免民眾誤觸或踩到蛇，減少被蛇攻擊的機會；另，老鼠是龜殼花、臭青母等蛇類喜愛食物，若家中有老鼠，較容易吸引蛇類闖入家中覓食。

此外，王士昇也提醒，若戶外工作地點常有蛇類出沒，須做好自身防護，像是服裝應穿著長袖長褲，減少皮膚直接露出，並在易遭蛇咬的手腳部位，穿著後雨鞋、手套，預防遭蛇咬時不會被咬穿。

穿越草叢、灌木叢或落枝、落葉時，也應持手杖、雨傘等先打草驚蛇，若真遇見蛇也不要慌張，可先打草驚蛇，帶蛇通過後，若有需要再盡速通報動保處前往處理。

動保處表示，今年截至4月已累計近百件蛇類捕捉通報，數量驚人，而民間流傳可利用雄黃、石灰、鵝糞等物來防蛇，實際並無效用，最重要還是維持環境的整潔、定期修剪花木、避免在室內外堆放雜物、鞋櫃。

長期沒有使用的水管、溝渠，因潮濕陰暗可能會吸引蛇類躲藏，甚至透過管線跑到住家內，因此要定期清理並建議將未使用的水管封起來，降低蛇類闖進室內的機會。

新北市農業局長李玟表示，蛇類在自然界可以控制鼠類數量，保持生態平衡，應給予其尊重態度，並以理性思考及冷氣處理方式，避免過度人為侵擾，導致蛇類受到驚嚇而發生攻擊行為，保持適當距離才是最好互動。

另外，也提醒民眾，若發現蛇類切勿騷擾或帶回家飼養，以免觸犯野生動物保育法。

躲藏在水管中的眼鏡蛇。圖／新北市動保局提供
躲藏在水管中的眼鏡蛇。圖／新北市動保局提供
俗稱臭青母的王錦蛇。圖／新北市動保局提供
俗稱臭青母的王錦蛇。圖／新北市動保局提供
以蛇鉤捕捉赤尾青竹絲。圖／新北市動保局提供
以蛇鉤捕捉赤尾青竹絲。圖／新北市動保局提供
黑眉錦蛇屬保育類，身上金黃橄欖色花紋及眼周黑眉線條，常出沒在住家附近，被譽為最美家蛇。圖／新北市動保局提供
黑眉錦蛇屬保育類，身上金黃橄欖色花紋及眼周黑眉線條，常出沒在住家附近，被譽為最美家蛇。圖／新北市動保局提供
草木中經常藏有蛇類，圖為龜殼花。圖／新北市動保局提供
草木中經常藏有蛇類，圖為龜殼花。圖／新北市動保局提供
雨傘節。圖／新北市動保局提供
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