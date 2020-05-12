石門水庫蓄水量跌破30% 集水區今天降雨小補

石門水庫有效蓄水率日前跌破30%，今天中午為29.1%，蓄水量5752.97萬立方公尺，原本寄望前兩天鋒面過境能下大雨，沒想到只是零星降雨。不過今天上午10點過後集水區和桃園市區都持續下雨，北區水資源局接到氣象局資料顯示這兩天有大雨，預估可以使水庫水位暫時止跌微升。

石門水庫有效蓄水位率9日跌破30%，氣象局先前預報北部地區10日（周日）晚上起開始降雨，但是一直到昨天入夜、今天上午10點前看不見較大雨勢，北區水資源局昨天兩度準備人工增雨，因為盼不到「壞天氣」只好作罷，也讓外界憂心水情

今天上午8點起，桃園市區開始降雨，一直到中午12點路面都濕答答，石門水庫集水區也一直下雨，水庫上游石門、霞雲監測站累計雨量有14、15毫米，按過去經驗，水庫會有小進帳，對多日下降的水位不無小補，希望後面梅雨季到來，能有更充沛的雨量，才能化解水利署供水壓力。

水利署、北水局表示，目前民生、產業供水穩定，一期稻作供灌不受影響，但是一樣會以積極做法管理水源調度。

北水局今天上午沒接到水利署人工增雨指示，不過現在採取滾動式管控石門水庫出水量，每天公共用水控制在119萬噸以內，農業用水有月總量管制，月出水2380萬噸以下，同時跨域調水，板新供水改善工程完成後，石門水庫不用再像過去一樣，要供應板橋、新莊地區的水源65至70萬噸給板新水廠，水庫供水壓力減輕；工業用水已經從先前節約用水3％，再節控為5%。