公衛教科必讀經典 陳建仁《流行病學：原理與方法》電子試讀免費索取

立法院上個會期未通過的《再生醫療條例》，新的會期將重新審理，若通過可望造福癌症等慢性病患！立法院12日召開公聽會，不少醫療團體都強調，國際上再生醫療正蓬勃發展，台灣不能落後，但也有癌症病友團體表達費用過高的擔憂。衛福部長陳時中表示，希望法案能通過，台灣的生技產業才有國際競爭力。

2020-05-12 20:05