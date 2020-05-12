公衛教科必讀經典 陳建仁《流行病學：原理與方法》電子試讀免費索取
在擔任副總統職務之前，陳建仁教授是國際知名的流行病學家，專長在流行病學及公共衛生研究，他於1999年由聯經出版的《流行病學：原理與方法》，一直是公共衛生學界聖經版教科書，出版迄今21年已累積20刷。
此次全球遭逢COVID-19疫情衝擊，在危機之中，也突顯全民防疫、知識抗疫的重要性。聯經出版將《流行病學：原理與方法》製作成電子書的版本，推廣給國內外的讀者，包括專業領域的老師、學生與一般民眾，期盼建立全球公共衛生的基礎知識。
《流行病學：原理與方法》共有七個章節，詳述流行病學概論、疾病自然史及致病模式、流行病學方法綜述、健康指標與生病統計、流行偵查與健康調查、描述流行病學及分析流行病學。除了扎實的理論與方法，更援引了臺灣流行病史上的多個重要案例，如：麻疹、小兒麻痺、烏腳病等。書中還附有近百張數據圖表，清楚解說不同變因之下，各種流行病的傳播速度，這些觀念都可以用來理解今天新冠肺炎的傳染途徑與相關防範措施的目的。
誠如大仁哥所說：「面對未知，我們應當戒慎，但不過度恐懼。」而知識就是我們面對未知的力量！聯經出版特別將《流行病學：原理與方法》重新製作成epub電子書，於5/12護理師節，正式上架至國內外電子書平台。同時，今年度每售出一本《流行病學：原理與方法》電子書，聯經出版也將捐贈新台幣十五元給衛福部疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專用」。此外，更推出《流行病學：原理與方法》免費試讀本，只要在聯經FB留下訊息「感謝醫療人員」，就能免費獲得電子書試讀本，大家一起加入知識抗疫的行列！
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