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賴弘國說阿嬌不愛他了 精神醫師：他似不懂什麼是真愛

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
藝人鍾欣潼與整形醫師賴弘國結束婚姻關係。圖／取自IG
藝人鍾欣潼與整形醫師賴弘國結束婚姻關係。圖／取自IG

香港藝人阿嬌與「台灣醫界王陽明」賴弘國離婚，男方對外表示「她不愛我了」，衛生福利部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，「男方似乎還不懂什麼是愛」。

藝人鍾欣潼與整形科醫師賴弘國離婚，傳出女方花光男方的積蓄、對外宣稱男方配不上她等負面消息，又傳出兩人婚後根本無性，但也傳出男方婚後外遇等，由於大多是男方對外發言，讓人看不出真相。

沈政男最近在臉書上發文，分析婚姻的本質，認為男方雖然知道對方不愛他，但似乎不懂什麼是真愛；沈政男認為，激情、承諾與親暱三者，在婚姻當中缺一不可，在他看來這段婚姻裡欠缺的東西很多。

他表示，比如有親暱，有承諾，但沒有激情，一年做愛不到十次，也就是所謂的無性婚姻，就只是友誼的愛，不是真正的愛情。無性婚姻很難長久，而前奏經常是分房睡。分房睡都有很多理由，比如避免彼此干擾、必須陪小孩什麼的，但通常是激情流失的跡象。

比如有親暱，有激情，但沒有承諾，雙方或一方尚未關起心扉，依然往外尋求感官刺激或心靈慰藉，好像對於愛慾的需求沒有填滿，那麼也只是一種浪漫的愛，不是真正的愛情。離婚的原因以外遇為最大宗，而外遇一旦爆發，即使沒有走上離婚之路，婚姻關係也會永遠不一樣。

又比如有激情，有承諾，但沒有親暱，根本還沒了解對方，也沒有夠多的相處經驗，就只是被對方的外貌、成就、財富或名氣吸引，這樣的結合只是一種糊塗的愛，也不是真的愛情。交往不到一年就結婚，離婚率最高，國外已有實證。

他認為，三者若僅有一者，當然就距離愛情更遠了。

比如只有激情，沒有承諾與親暱，就只是迷戀對方的外貌或特質，通常是青少年期常見的愛，或者初戀的愛。青少年迷戀偶像，就因愛情的激情成分最先也最容易萌發，並且產生強大的覓偶驅力。迷戀通常來自兩者，一是身體魅力，二是社會魅力。所謂高富帥，高與帥就是身體魅力，而財富，以及成就、權力或名氣，都是社會魅力。隨著年紀漸長，愛情的其他兩種成分必須漸漸追趕上來，才能享受真正的愛情，可惜社會提供的愛情機會與愛情教育，遠遠不足，因此不少人永遠停留在激情階段。當然，性格特質也會影響，比如自戀的人，就比較容易被對方的外顯特質吸引，好像跟那人在一起，自己也成了充滿魅力的人，這其實是一種愛的名牌效應。開名車、背名包，好像自己也成了名牌，而跟名人在一起，也有這樣的作用。

比如只有親暱，沒有激情與承諾，那就不是愛情，頂多就只是喜歡。同學、同事與老朋友之間，有時候在朝九晚五、吃飯聊天之中，升起一絲絲甜甜的感受，而如果沒有進一步，那就只是心儀，還不是愛情。所謂老夫老妻，好像變成家人了，原因就出在激情與承諾淡薄了，就只是兩個還不討厭的人住在一起，好像室友。必須提醒的是，紅粉知己或者類似關係，也是屬於這一類，而這是一種不穩定狀態，一不小心就會發展出激情與承諾。

又比如只有承諾，沒有親暱與激情，像是媒妁之言、家長要求、為了事業，或者年齡到了必須趕快結婚，都是例子。在工商社會，一切以現實利害掛帥，這類結合當然越來越多，表面上是談戀愛，其實是談生意，把婚姻當成一種交易。這樣的婚姻，只要在後來補上親暱與承諾的成分，未必會失敗，甚至也可能成就完美的愛情，但比較常見的是，婚後江河日下，漸行漸遠，再加上離婚不容易，於是只好各自尋找滿足愛情需求的管道。

愛情 婚姻 離婚

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