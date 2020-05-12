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女兒心疼護理師媽媽照顧新冠病人 母女對話令人感動

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

我國連續近月未出現新冠肺炎確診病例，已度過兩個潛伏期，中央流行疫情指揮中心表示台灣已是一個安全的社區。亮眼防疫成績背後，有無數人齊心配合防疫，醫護人員更是守在醫療第一線的無名英雄。今天是國際護師節，多家醫療院所舉辦活動感謝護理師的付出。

台北榮總護理部主任明金蓮表示，一名資深護理同仁照顧新冠確診患者，她就讀國小的女兒非常擔心她的安危、希望媽媽不要去，但那位護理師對女兒說「放心，媽媽會好好照顧自己。留在崗位是責任，留在第一線照顧病人，未來我生病時，才會有人照顧我」。後來她出門上班前，女兒都會給她一個擁抱，非常窩心。

疫情支援人力調度的時刻，也讓明金蓮印象深刻。她說，接獲命令需要號召護理人員到機場支援檢疫工作，詢問後短短幾小時，北榮就有140名熱血護理人員報名，願意接受相關教育訓練前往支援，讓她相當感動。

新光醫院護理師林臻親自照料過兩名新冠肺炎確診病例與多名疑似病例，談及她照顧過的確診病例都順利康復出院了，她難掩喜悅之情說「真的是非常開心！」

她說，確診病例與疑似病例均需住在負壓隔離病房，護理師要送藥、送三餐以及評估病患的健康情形。每次進去需穿戴手套、防水隔離衣、連身隔離衣、護目鏡、頭盔、N95口罩加外科口罩、腳套、手套等，穿戴時間約20分鐘，工作結束走出病房時，因為要更仔細避免病毒沾染他處，因此可能要花近半小時脫除衣物。

在負壓隔離病房中的工作並不容易，為患者量測體溫、血壓、投抗生素、詢問身體與睡眠情形等工作看似平常，但是多數醫院護理師不能真正像平常那樣及時輸入電腦，這些都要憑腦袋記下來、出病房再趕快鑑入電腦。新光醫院則配給病人與護理師各一支手機，林臻有時會利用病人手機紀錄評估狀況，用病人手機傳訊息給自己外面那支手機，以防忘記重要資訊。

確診患者每周驗兩次病毒，三採陰才可出院。與醫師一同採樣血液的時刻最令林臻緊張，因為知道那管血液中可能真的有病毒，需要更謹慎小心進行相關動作。

振興醫院護理部主任李作英表示，她每天看著護理師進入病房照顧病患，幫腹瀉的病人換尿布、抽痰、拍背，甚至為重症者裝上葉克膜，滿身大汗的過程中，其實內心充滿害怕，自身出現不適時更擔心恐懼。「患者多會道謝，那怕是一句「謝謝」，對我們來說就是支持」。

護理師 患者

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