向警察致敬！凱撒連鎖全台10家飯店「每晚500元起」
新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣團結抗疫，凱撒飯店連鎖繼回饋全國社工住宿專案後，適逢615警察節即將到來，再推出「全國警察優惠專案」，每晚500元起入住旗下10家飯店，包括台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、台北凱達大飯店、內湖凱旋酒店、阿樹國際旅店、Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北/台南/台東、墾丁凱撒大飯店與台北新板希爾頓酒店，入住期間再享餐飲5折起優惠。
體恤長年奉獻的社工夥伴，凱撒飯店連鎖回饋社工住宿專案廣受支持，已累積超過3,500房晚。接著第二波向全國警察致敬，在疫情期間，警察人員配合各項勤務、調查，全天堅守崗位不瞑不休，緊接推出全國警察優惠專案，本人只要持警察證件，即日起至6月15日可以每晚500元起優惠入住旗下10家飯店，各館每日限量5間。優惠如下：
1.趣淘漫旅台北/台南/台東、台北凱達飯店、凱旋酒店為例，每晚500元，續住或加訂每房每晚2,000並加贈1,000通用餐券。
2.台北/板橋凱撒飯店、阿樹國際旅店則為每晚1,000，續住或加訂每房每晚2,500並加贈1,000通用餐券。
3.墾丁凱撒飯店每晚1,500元，續住或加訂每房每晚3,000並加贈1,000通用餐券。
4.台北新板希爾頓酒店每晚2,000元，續住或加訂每房每晚4,500並加贈1,000通用餐券與兩客早餐。
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