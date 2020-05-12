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老人福利法修法三讀 機構虐死老人最高罰100萬元

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

立法院今三讀通過老人福利法部分條文修正草案，規定老人或其親屬因生活困頓無法負擔安置費用，縣市府可減輕免除；老人福利機構若有虐待致死狀況，最高可處100萬元，並得令其停辦一年。

現行老人福利法明定，老人如果因直系血親卑親屬或扶養義務人有疏忽、虐待、拋棄導致生命、健康或自由的危難，縣市政府主管機關得依申請或職權予以安置，安置費用由縣市政府主管機關先支付，並通知親屬或扶養義務人於30天內償還。

三讀條文則將直系血親卑親屬條件增加配偶選項，並將扶養義務人字眼改為「依契約負照顧義務人」，償還期限則延長至60天。此外，考量實務上老人及其配偶或直系親屬，因生活困頓無法負擔安置費用，或有其他特殊事由，三讀條文也開放縣市府主管機關可予以減輕、免除保護安置費用。

為強化弱勢老人受照顧權，三讀條文也規定，對於入住老人福利機構且無扶養義務人或法定代理人者，縣市主管機關得結合民間團體監督機構的服務品質，且機構不得規避拒絕。

在罰則部份，如老人福利機構有虐待、妨礙老人身心健康，或提供不安全設施、不衛生餐飲，不但將公告機構名稱及負責人姓名，如果致人於死，加重罰鍰至20萬元以上100萬元以下，並得令其停辦一個月以上、一年以下；如果機構的營業方針與設立目的不符，經主管機關限期改善卻仍未改善，同樣得令其停辦一個月以上、一年以下。

民進黨立委吳玉琴表示，為提升老人福利機構照顧品質，修法比照長照服務法規範，新增授權主管機關，或其委託民間團體，監督沒有親人長輩的服務品質。

為了面對拒不配合的未立案機構，修法也強化其規避、妨害、拒絕檢查的罰則，並提高因虐待或類似情況致死，對照顧機構處以最高100萬元的行政處罰。

吳玉琴指出，這次老福法，先處理急迫議題，但面對超高齡社會的到來，以及長照服務法的競合，行政院應該盡速啟動更完整的配套修法。

長照 行政院 民進黨

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