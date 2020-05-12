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黑心30年 新北6電鍍廠群聚偷排毒水遭查獲

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署查獲不法電鍍廠偷排有毒廢水到汙水地下水道。圖／環保署提供
環保署查獲不法電鍍廠偷排有毒廢水到汙水地下水道。圖／環保署提供

新北市三重中正北路193巷一帶小型工廠林立，其中隱藏10多家電鍍工廠，30多年以來偷排高毒性電鍍廢水，104年6月一名下水道維修工人進入下水道維修管線時，還吸入氰化物毒氣昏厥身亡，但業者並未因此收斂。檢、警、環昨清晨查獲2家繞流排放電鍍廢水，4家排放廢水有害物質超標，全案移由新北地檢署繼續偵辦。

環保署表示，這些電鍍業者雖有廢水處理設施，但為節省處理成本，涉嫌以非法繞流方式排放未經處理的廢水，嚴重危害周邊民眾生命及財產安全，違反多項水汙染防治法，已由新北地檢署依法偵辦，業者將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金外，環保署也將追繳不法利得及最高2000萬元的行政罰鍰處分。

環保署表示，108年7月8日晚間新北市三重區中正北路193巷驚傳路面下陷，崩塌約3米寬、2至3米深的天坑，經新北市水利局調查疑為電鍍廢水腐蝕排水管線所致，報請新北地檢署偵辦，經新北地檢署啟動檢、警、環機制，邀集環保署北區督察大隊、保七總隊刑警大隊、新北市環保局及水利局組成專案小組執行蒐證。

環保署說，由於業者眾多且屬群聚性不易分辨廢水來源，環保署北區大隊商請查緝彰化電鍍廢水最有經驗的中區環境督察大隊長許正雄率員北上指導，昨天查獲6家電鍍業者偷排含氰化物、鉻、鎳及銅等有害健康物質的電鍍廢水。

根據環保署調查，新北市三重區中正北路193巷一帶共有10多家群聚的電鍍工廠，已存在30餘年，屬於住家型工廠，雖有規畫廢水處理設施，但為節省成本，經常將未經處理有毒廢水偷排入雨水溝及汙水下水道，嚴重危害當地民眾健康，一直是環保單位想查緝的目標。

環保署說，礙於當地排水系統密閉，且電鍍業者為躲避查緝，在工廠前後加裝監視器設備，稽查人員只要靠近就停止排水，遲遲無法有效稽查，此次靠水利局協助並啟動環檢警結盟，才解決多年沉痾。

環保署稽查電鍍業者汙水處理措施。圖／環保署提供
環保署稽查電鍍業者汙水處理措施。圖／環保署提供

環保署 天坑

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