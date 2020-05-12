影／居家超實用增強免力看這！有椅子就來做運動

很多人為了防疫宅在家，減少出門運動，但又擔心免疫力會下降。童綜合醫院物理治療師陳佑昇建議，防疫期間，除了戴口罩、勤洗手，維持適當的社交距離，他設計一套宅在家就可以靠一張椅子運動的運動操，隨時隨地想到就做，重點在於配合呼吸，「動作要慢，並量力而為」。

另外，宅在家，手卻也不要閒著，可跟電視、網路教學，跳健康操、做八段錦、學氣功、伸展操等，增加變化，也有助提升免疫力。

物理治療師陳佑昇提醒，想提升免疫力，均衡飲食、睡眠充足、規律且健康生活習慣、定時運動缺一不可，其中，運動不宜過度激烈，尤其是從事體操等伸展運動，動作要慢，並量力而為；運動頻率可依衛福部「333運動法」，就是指每周至少運動3次，每次至少運動3分鐘，且每次運動後心跳需達每分鐘130次以上。

椅子運動如下：

一、扶高背椅半蹲：先站立，腰挺直半蹲，膝蓋彎曲高於90度，再恢復站姿；蹲下、站起算1下，早晚各25下。

扶高背椅半蹲。圖／童綜合醫院物理治療師陳佑昇提供

二、坐椅子舉水瓶：單手往側邊伸直，吸氣上舉水瓶直到高過頭頂，吐氣放下，換手，每次5分鐘，也可往前伸直舉水瓶，也是每次5分鐘。

坐椅子舉水瓶。圖／童綜合醫院物理治療師陳佑昇提供

三、腿伸直手摸腳：椅子坐1/3，一腳伸直踩地，翹起腳尖，再以手摸腳尖，再換腳做，各3分鐘。

腿伸直手摸腳。圖／童綜合醫院物理治療師陳佑昇提供

四、抬腿伸展：椅子坐1/3，一腳踩地，膝蓋呈90度，然後膝蓋打直抬腿，翹起腳尖撐10秒，左右腿各15個。