疫情停辦護師節活動 台中豐原醫院改拍片另類慶祝
今天是國際護師節，台中豐原醫院護理科原本每年都會舉辦慶祝活動，受疫情影響，今年停辦慶祝活動，改以影片方式傳承每年傳燈儀式，透過幽默、逗趣的影片，讓大家看見護理師與每盞燈的故事。
影片一開場，即看到護理師傳承的燭燈突然轉成血管透照燈，兩名護理師為了幫小孩打針，不只要哄小孩，還要藉助血管透照燈從手、腳找到血管，另一頭護理站的呼叫燈不停地響起，病房發生不同狀況，護理師也要及時應變。
影片中護理師還演出精神病患，無預警地突然衝出病房大門，嚇得保全以為是真的病患要逃跑，努力壓制、安撫，甚至急診大門口上演歐伊之燈，患者頭上還戴了海報頭燈，逗趣演出急救場面。
豐原醫院護理科主任江蕙娟表示，影片中一連串血管透照燈、呼叫燈、歐伊之燈、洗腎機之燈、烤燈等10多種燈的串場結合，要讓民眾知道護理師與燈之間的微妙，雖然今年因疫情無法舉辦傳燈活動，但透過1分多鐘的影片，仍可以傳達護理師博愛無私的服務精神。
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