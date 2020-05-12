疫情停辦護師節活動 台中豐原醫院改拍片另類慶祝

今天是國際護師節，台中豐原醫院護理科原本每年都會舉辦慶祝活動，受疫情影響，今年停辦慶祝活動，改以影片方式傳承每年傳燈儀式，透過幽默、逗趣的影片，讓大家看見護理師與每盞燈的故事。

影片一開場，即看到護理師傳承的燭燈突然轉成血管透照燈，兩名護理師為了幫小孩打針，不只要哄小孩，還要藉助血管透照燈從手、腳找到血管，另一頭護理站的呼叫燈不停地響起，病房發生不同狀況，護理師也要及時應變。

影片中護理師還演出精神病患，無預警地突然衝出病房大門，嚇得保全以為是真的病患要逃跑，努力壓制、安撫，甚至急診大門口上演歐伊之燈，患者頭上還戴了海報頭燈，逗趣演出急救場面。