創世基金會護理師 對待植物人院民像家人
今天是國際護理師節，在創世基金會的植物人安養院裡，也有一群辛苦的護理人員，悉心照顧植物人，在創世基金會嘉義院擔任護理師的顧婕琳今天分享服務體悟，她說，這是她第一份長照領域工作，跟著院民一同開心、難過，「他們不只是院民，對我來說更像是家人」。
創世基金會全台有17所安養院、3個分會，共有169位護理師，負責院內植物人安養與外出到宅植物人訪視服務。平均工作年資6.6年，年資達15年以上超過10位，最資深的更高達27年。
「懂得知足和感恩，是來到創世後最大的體悟。」顧婕琳擔任護理師12年，在創世服務5年，因深感重症醫療後需銜接的長期照護工作，是一條非常漫長的路，於是來到創世，希望奉獻自己的能力幫助弱勢。
顧婕琳說，相較之前在醫院加護病房，病人流動性高，問題繁雜，創世就像是院民的避風港，守護他們完成人生剩下的旅程，雖然院民無法給予回饋，但每次在為他們翻身拍背時，顧婕琳都還是會跟他們說話，告訴他們外面發生的事情，提供更多的刺激。
創世接手照顧因早發性失智症而臥床成為植物人的三兄弟，紓解年邁母親的負擔，顧婕琳說，每次媽媽來院探視時，看到她精神越來越好，重拾正常生活，從心裡感謝社會上無私奉獻的人願意伸出援手，支持植物人的照護。
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