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調查：不到4成青少年自備環保餐具 年級越高越少帶

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
金車文教基金會今發表調查，指出餐飲限塑政策上路一年，不到四成青少年會隨時自備環保餐具。圖／金車文教基金會提供
金車文教基金會今發表調查，指出餐飲限塑政策上路一年，不到四成青少年會隨時自備環保餐具。圖／金車文教基金會提供

新冠肺炎疫情帶動外帶餐食風氣，環保署統計，今年3月廢紙容器回收量比去年同期增五成，疫情後環境要強化。金車文教基金會今發表調查，指出餐飲限塑政策上路一年，不到四成青少年會隨時自備環保餐具（38.7%），但只有兩成會隨時自備吸管（20.3％）。而青少年隨年紀增長，環保行動力卻越低落，七成國小生會自備環保餐具，但只有五成六高中職生會自備。

調查指出，一萬名受訪的高中以下學生中，青少年最常執行的節能行動為隨手關燈（57.7％）和多走路（41.8％）；減碳行動則以珍惜食物（40.5％）及垃圾分類（27.6％）較容易落實。青少年難執行節能減碳的原因，主要是沒有養成習慣（52.7％）、總是忘記（51.4％）以及不知從何做起（29.9％）。

台灣師範大學環境教育研究所副教授王順美說，學生可能知道很多環保行為或技能，但大部分為抽象概念，所以真正遇到要落實的情境，卻不知道要如何做，建議教育過程應該多給學生練習機會，可以藉由叮嚀小貼紙或旁人叮嚀建立慣性。

景新國小老師林鴻泰說，建議環保教學可按照學生年齡階段做調整，中年級先累積學習經驗，到高年級探討氣候變遷等艱深議題時，孩子較容易結合過去生活及成功經驗，產生感同身受的情懷，未來能更投入於進行環保行動或推廣相關議題。

這項調查也發現，高達九成青少年不知台灣能源大量依賴進口，基金會憂節能減碳淪為口號政策。108課綱將環境教育列為重要議題，基金會表示，學校應強化氣候變遷知識基礎，讓學生關心環境議題並採取實際行動。

這項調查也發現，近九成青少年害怕氣候變遷對環境造成威脅，最擔憂的氣候傷害分別是海平面上升、糧食短缺和高傳染病。他們了解環境議題的主要管道是老師講授（57.6％），其次為媒體新聞（43.8％）。

這項項調查於今年3月進行問卷發放，針對全台國小、國中及高中職學校進行調查，總共回收網路問卷8153份、紙本問卷2426份，有效問卷共計1萬579份，在信心水準97%下，有正負3％以下的抽樣誤差。

氣候變遷 減碳 疫情

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