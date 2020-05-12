影／國中會考營養師教這樣吃保最佳戰力 別踩雷壞肚子

國中教育會考將在16、17日舉行，考生如何維持最佳狀態，避免吃壞肚子從容上考場，基隆市政府教育處特別請營養師林函儀教導考生如何吃最安全，她提醒，考試當天不要吃油炸食物，避免高油、高鹽、高糖等食物，以降低腸胃鬧脾氣的機率，並開出建議菜單，讓考生能安心吃、專心考。她建議考生多補充水份，避免喝含糖飲料，或有咖啡因飲品。

深美國小營養師林函儀今天說，考試首重頭腦清晰，切記三餐均衡，避免「油炸」食物，飲食上盡量口清淡，避免應避免高油、高鹽、高糖、高刺激、不易消化及嘗試沒吃過的食物等飲食原則，例如炸物、肉粽，奶油製品，避免考試途中腹脹、腹瀉等情況發生，影響到考試。

她建議家長，也不要急著考前這個時候幫小朋友中藥燉補，可以等考試過後再補補身體，避免腸胃道多餘的負擔。

林函儀表示，在飲品方面，建議考生避免喝含糖飲料，或有咖啡因飲品，讓我們穩固血糖，不容易昏昏欲睡，或容易肚子餓，也穩定血糖與避免其他身體刺激，才能保持最佳戰力。

林函儀說，攝取適量醣類食物與蛋白質維持血糖穩定提升專注力，太多或太少反而無法讓大腦專注思考哦。所以，營養師建議每餐攝取的全穀雜糧類應和蔬菜一樣多，可以增加抗壓能力舒緩情緒及幫助記憶力。

考試期間最怕突然肚子痛及腹瀉症狀，影響作答，所以營養師請考生們再次對考生們溫情喊話，請大家避免食用「高油脂食物」和「甜食」，以避免造成腹脹或腹痛情形而影響考試。

林函儀指出，考試當天天氣如果炎熱，食物一定要新鮮，容易變質的雞蛋、海鮮、奶品類都要在室溫下30分鐘內使用完畢。適度水份補充很重要，避免口乾舌噪，影響注意力。

三餐要怎麼吃？早餐她建議全穀雜糧當主食，攝取充足蛋白質，搭配蔬果更健康；午餐血糖穩定是重點，避免甜食和加工食品，葷素搭配更營養；點心補充能量避免低血糖；晚餐清淡飲食為原則高纖低油助消化。