照護植物人 許心怡與家屬像家人「我們彼此治癒」

台灣新冠肺炎防疫有成，有賴第一線醫護人員不分晝夜捍衛國人健康，今天適逢國際護師節，在全台有17所安養院、3個分會的創世基金會，也有著169名辛苦的護理師，1年365天負責植物人安養與到宅訪視，其中14年護理師資歷的許心怡，從對安養院印象差到熱衷照護，與個案家屬情同家人，產後更有家屬替她熬湯補身。許心怡說，作為護理師也從家屬身上得到很多，「我們是彼此治癒」。

創世基金會指出，創世的169名護理師，平均工作年資6.6年，年資達15年以上超過10位，最資深的更高達27年，每位護理人員照顧個案都有自己一套，像是高雄院的到宅護理師許心怡，今年34歲，卻已擔任護理師14年，其中有9年時間都在創世，她分享，工作時最重要觀念就是將植物人當成正常人照顧，讓他們有正常作息與互動交流，並將個案家屬當成家人。

「本來對安養院印象很差！」許心怡坦言，過去曾在醫院加護病房工作，照顧過私人安養院轉來的病患，往往纖瘦、皮膚可能還有傷，感覺沒有被照顧好，因此對這類工作很排斥，但後來同事推薦她到創世，還強調「跟妳想的不一樣！」

許心怡回想，當時一走進創世安養院，每個植物人都「白白胖胖」，營養很好，參與志工服務3天後，她發現護理人員都有按時替院民翻身、叩背、按時灌食等，護理技術的專業，讓她完全改觀，當下就決定要到創世服務。

擔任院內護理師3年後，個性外向的許心怡，轉任到宅護理師，每天走入社區，到不一樣的個案家中，聽到每個人的家庭故事。雖然服務僅有短短30分鐘到1個小時，但許心怡說，感受到個案家屬把自己當家人、朋友對待，「陪我經歷了大小事，就像我的家人一樣。」

擔任到宅護理師至今6年，許心怡歷經結婚、生子，還曾經大著肚子到個案家服務，直到生產前2周才請假，個案家屬見到她都很關心孕期狀況，等產假結束回到崗位時，許心怡也遇到家屬直說「我好想妳」，還有家屬特地熬補湯，要幫她補身體。

礙於基金會規定，許心怡婉謝了個案家屬好意，但許心怡說，家屬心意比補湯更暖身暖心，她在服務過程中，家屬無助時第一個想到的會是自己，這種被需要的感覺也很好，作為護理師也從家屬身上得到很多，「我們是彼此治癒！」