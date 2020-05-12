立院三讀：公用天然氣無正當理由拒供氣 最高罰300萬元
立法院今三讀通過天然氣事業法部分條文修正案，明定公用天然氣事業在其供氣區域內無正當理由拒絕供氣請求者，最高處300萬元以下罰鍰。
立法院今三都通過「天然氣事業法增訂第58條之1條文修正案」。據了解，全國共25家公用天然氣事業，彼此營業區域並無重疊，屬於分區獨佔狀態，而「天然氣事業法」第30條規定「公用天然氣事業在其供氣區域內，對於請求供氣者，非有正當理由，不得拒絕。」但相關規定並無明定罰責，應增訂罰責讓機制更為完善。
三讀條文明定，公用天然氣事業在其供氣區域內，違反第30條規定，無正當理由拒絕供氣請求者，處60萬元以上300萬元以下罰鍰，並通知限期改善，若有屆期不改善者，得按次處罰至改善為止；情節重大者，並得廢止其設立許可及供氣營業執照。
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