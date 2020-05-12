秀傳護師印象最深刻：為病危患者拍下最後全家福

5月12日是國際護師節，彰化秀傳醫院調查院內護理師從業過程中印象深刻的經驗，並製作成影片，感謝護理人員的辛勞，有護理師分享，曾有患者家屬收到家人病危通知，從情緒崩潰到坦然接受，請她幫忙拍下最後一張全家福，照片上留下笑容，家人間的情感也感染了她，護理師說，雖是舉手之勞卻幫這一家人留下珍貴回憶。

秀傳醫院今天發表「什麼！護理師居然做過這些事情」影片，將護理師碰到的特別經驗拍成影片，曾有受傷患者要求護理師幫切水果，還要切成小丁塊方便食用，護理師工作展現專業與愛心，也有患者會藉機幫家人作媒相親，甚至全家人突擊一睹護理師真面目，讓護理師有些尷尬。

護理師遇上台語不佳的醫師，還得充當台語不佳的台語翻譯員，例如將「胰臟」講成「姨丈」，「藥效」被病人聽成「要笑」，鬧出不少笑話。

也有護理師曾遇到將手機掉進院內馬桶的病患，戴起手套幫忙伸手進馬桶撈出手機，遇到小朋友住院，作業不會做，也得適時充當老師指導。