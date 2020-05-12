不再看天吃飯！農保法三讀 政府前五年最高補助七成五

為減少台灣農民看天吃飯的農損風險，立法院今三讀通過農業保險法，明定政府農保補助，前5年以75%為上限，第6年之後以60%為上限，並規定政府捐助農業保險基金比例，逐年編列至100億元。

我國農業面臨天然災害的威脅，為降低農損風險，農民生計受衝擊，立法院今三讀通過農業保險法，其中規定主管機關得對投保農業保險要保人予以補助，補助比率得依保險標的與險種而定，原來草案以補助50%為上限，後經朝野協商達成共識，改為實施後前5年以75%為上限，第6年起以60%為上限。

在農保基金來源部分，條文中則明文規定，政府捐助農保基金比例，逐年編列至100億元。

有關農業保險定義與標的，條文中明定，農業保險是為填補天然災害或其他事故所致保險標的的實際或推定損失，包括農、林、漁、牧業產物相關品項。

另外，農保法中明定，主管機關為行政院農業委員會，保險人為保險業或經主管機關認可的農、漁會，辦理農業保險業務；如未經農委會許可辦理農業保險業務，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰；另外，若辦理保險業務有違反法令或有礙健全經營之虞，農委會得糾正或要求限期改善，並視情節輕重撤銷法定會議決議、解除總幹事或理事監事職務。