觀光局砸錢補助踩線團 業者抱怨：只嘉惠大型團客業者

為了振興國旅，交通部觀光局擬推防疫旅遊，大手筆補助踩線團一億元，不過各界看法不一。有從事微型旅遊業者便抱怨，這種補助根本只嘉惠到大型團客旅行業者，但對於提升國內旅遊品質毫無助益；學者建議，應該要在行程規畫上，兼顧不同類型的旅遊型態，共同整合才有力量。

高雄餐旅大學前校長、弘光科技大學餐旅管理系講座教授容繼業表示，觀光局推振興國旅方向是對的，因為國內觀光比較容易復甦，踩線團也是不錯的概念，尤其是近幾年觀光局有意推區域旅遊，此時就可以趁著踩線團落實在政策上。

容繼業表示，推振興國旅是好事，尤其現在受到疫情影響，觀光旅宿業受創甚深，這是一個特別的階段，不應以常態思考，到底怎樣可以讓國內旅遊經濟快速復甦，怎樣落實和地方接軌，是觀光局應該要想清楚的。

容繼業提醒，台灣有很多不同旅遊型態的業者，像是台灣觀巴、在地創生的小型自由行、微型旅遊等，建議推出前，應先聽聽各種樣態業者意見，在規畫上兼顧不同類型的旅遊型態，才能真正達到事半功倍。

此外，也有旅遊業者認為，這波疫情改變了人民的生活，應該是轉型為精緻旅遊的最好機會，若還是用過去團客的思維去刺激國旅市場，對於提升旅遊品質根本一點都沒有幫助。

業者表示，像是國內有些部落、秘境，根本不適合大型遊覽車開進去，如果還是用團客思維去刺激國旅市場，那推出來的行程只會千篇一律，呼籲觀光局應該是要趁機提升國旅的軟體應設備，要做觀光旅遊轉型，像是精緻旅遊、深度旅遊等，而不是一昧大撒幣，不然錢灑完了，國旅市場還是一如往常沒有改變，其實很可惜。