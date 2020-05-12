觀光局擬砸1億元推防疫旅遊 最快本月下旬上路

隨著國內疫情逐漸趨緩，交通部觀光局擬推出振興國旅三階段，其中第一階段就是和旅行公會合作，祭出「踩線團」，推防疫旅遊，初估投入經費約一億元，另外也會和醫護人員合作，以專業身份幫該行程做體檢。

觀光局表示，防疫旅遊預計大概會推行1至3個月左右，若疫情持續穩定，最快本月下旬就會開始推出；暑假期間可望國旅正式解禁，開始推出第二階段的「安心旅遊」。

實際上，受到疫情影響，觀光旅宿業可說是「海嘯第一排」，數十萬從業人員經濟拉警報，隨著疫情逐漸和緩，觀光局近來也為了重開國旅市場頻開會討論。

據了解，交通部長林佳龍近期也指示研議推動防疫旅遊，要求觀光局從食、宿、遊、行四面向研擬方案，補助觀光產業從業人員進行「人才培訓2.0戶外教學」，以「專家踩線團」的形式，跨區進行食、宿、遊、購、行進行標竿業者訪視觀摩，一方面強化遊程防疫，另一方面也以專業身分替該遊程做體檢，促進其提升品質，以準備迎接觀光復甦的遊客人潮。

官員表示，該方案盼能建立觀光產業防疫指引、挖掘特色遊程、豐富國旅內涵，達到防疫標準化、帶動國旅品質提升等目標，讓觀光產業者先帶起示範作用，讓國人安心，建立在國內旅遊信心，逐步提振觀光旅遊市場。

至於第二階段的安心國旅，交通部表示，將改善以往國旅補助方案，簡化補助旅遊型態單純化，流程簡化讓國人申請方便，產業易於核銷；至於實際補助金額，目前還在研議中。

觀光局表示，目前粗估防疫旅遊的預算大約一億元，除了和旅行公會合作外，也會和13個風景管理處、溫泉業者、觀光遊樂區、觀光巴士等單位合作，加強品牌行銷；另外也會找來醫護人員針對防疫部分給意見，包括遊覽數人數限制、用餐環境、消毒等，讓民眾玩得安心。預計推行時間為一至三個月，若疫情控制住就會縮短推行時間。