腎臟功能不好 醫師提醒夏天吃這些蔬果要小心

聯新國際醫院腎臟科主任林盈光表示，夏天高溫炎熱，吃下香甜多汁的水果讓人心曠神怡，但是有些水果的含鉀量高，腎臟功能不好的民眾不可以一次吃太多。

桃園市吳先生日前因為肺炎住院，家人熬煮十全中藥湯幫他補身體，喝兩碗湯又吃兩顆橘子，半小時之後突然感到胸悶而失去意識，所幸搶救得宜，經過急救及心臟電擊後恢復心跳與意識。

吳先生原本就有慢性腎臟病，醫師研判因為血液中的鉀離子飆高引發心室顫動，身體不舒服昏眩。

林盈光醫師表示，中藥湯裡的藥材屬於植物類，而植物含有鉀離子，熬煮出來的中藥湯雖然是補品精華，但裡頭所含的鉀離子很高，再加上橘子的含鉀量也高，吳先生是因為血鉀過高，引發身體不適。

醫師說，從食物攝取的鉀離子，90%需經由尿液排出，但是慢性腎臟病患的腎臟排鉀能力變差，如果飲食沒有忌口，很容易會造成血中的鉀離子濃度上升。一旦血鉀濃度過高，可能會出現四肢無力、頭暈等情況，嚴重恐造成心律不整，甚至猝死，不可不慎。

林盈光醫師提醒，除了中藥材之外，很多夏天水果的鉀離子含量偏高，像是哈密瓜、香瓜、火龍果、百香果、香蕉、奇異果、榴槤、木瓜、荔枝等，腎功能不佳的民眾應該要多注意，不可一次吃太多。

另外，精力湯雖然營養價值高，但是屬於高鉀、高磷的食物，透析病患應避免食用。精力湯食材裡的腰果、核桃、杏仁、卵磷脂、小麥胚芽及啤酒酵母粉都是高磷食物，加上生鮮蔬菜未經水煮去鉀，以及水果直接打成汁（高鉀），所以精力湯是一種高磷、高鉀的食物，應多加注意。

含鉀量比較高的蔬菜有紅莧菜、空心菜、菠菜、地瓜葉、綠花椰菜等葉菜類，以及番茄、草菇、金針菇、紫菜、豆類製品、堅果類等，建議洗腎病人先川燙後再吃；還有，川燙的水因為有溶出的鉀離子，所以不要食用。

腎功能不好的民眾也應避免以低鈉鹽或低鹽醬油取代一般的鹽或醬油，所謂低鈉鹽或低鹽醬油，其低鈉的成分就是以鉀來代替，也就是「鈉低鉀高」，故低鈉鹽和低鹽醬油都是屬於高鉀食物，特別是血液透析病患常有高鉀血症的現象，因此不宜當作一般的調味料。