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吳德榮：今慎防劇烈天氣 熱低模擬分歧談颱風侵台太早

聯合報 / 記者雷光涵/台北即時報導
菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預測未來24小時偏北移動，並有發展為輕度颱風)的機率(左)。各國模式對路徑的模擬是分歧(右)，有在菲律賓東方海面即向北迴轉(美國GFS紫色)，亦有通過呂宋島陸地、進入巴士海峽、再向東北迴轉(歐洲ECMWF紅色)，另外，日本(褐色)及美國海軍(淺綠)則是先進入南海再迴轉。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄typhoon2000.ph
菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預測未來24小時偏北移動，並有發展為輕度颱風)的機率(左)。各國模式對路徑的模擬是分歧(右)，有在菲律賓東方海面即向北迴轉(美國GFS紫色)，亦有通過呂宋島陸地、進入巴士海峽、再向東北迴轉(歐洲ECMWF紅色)，另外，日本(褐色)及美國海軍(淺綠)則是先進入南海再迴轉。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄typhoon2000.ph

位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，持續緩慢向北北西移動，有發展為輕度颱風黃蜂的趨勢。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各國模式對路徑模擬分歧，談侵台機率，言之過早。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，這個熱帶性低氣壓未來3至5天受到呂宋島的限制，有的預測發展為較弱的「輕度颱風」、或者更弱。在路徑方面，美國GFS預測在菲律賓東方海面即向北迴轉，歐洲CMWF預測通過呂宋島陸地、進入巴士海峽、再向東北迴轉，日本JMA及美國海軍FNMOC則是先進入南海再迴轉。

他說，由於目前各國模式所模擬的動向，皆為一周左右的變化，所以無論模擬強度或路徑，皆有很大的不確定性，需再觀察。

至於今天天氣各地仍不穩定，有局部陣雨或雷雨。吳德榮表示，尤其在午後、伴隨小範圍劇烈天氣的機率更高。今晚降雨停歇、逐漸好轉。不過北台灣今晚仍稍涼。預測今天氣溫，北部21至30度、中部23至34度、南部23至34度、東部22至33度。周三至周六暖氣團逐漸增強，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後仍應注意強對流，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。 

吳德榮說，下周日（17日）台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周一（18日）起梅雨季第二道鋒面，且是典型的滯留鋒逐漸接近。它的移速緩慢，呈現南北徘徊的特性，並伴隨較強西南氣流，有帶來大量降水的潛力，應密切注意其後續的變化。

氣象局說，今天鋒面東移至台灣東方外海，但鋒面附近仍是不穩定的大氣環境，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣。中午過後受熱力作用影響，容易出現比較明顯的雨勢，預計午後在花蓮、台東及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

吳德榮 菲律賓

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