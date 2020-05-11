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加速台74線大屯區三匝道工程 林佳龍：草湖最快8月動工

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍說，加速落實台中市台74線大屯區三項匝道工程。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍說，加速落實台中市台74線大屯區三項匝道工程。圖／取自林佳龍臉書

急民所急。交通部長林佳龍說，行政作業平行推進，將加速落實台中市台74線大屯區三項匝道工程，目前大里的草湖匝道進度最快，最快今年8月動工。

林佳龍稍早在臉書上說，今天立委何欣純、黃國書邀請下，到現地關心台74線在台中市屯區增設匝道的進度。目前大里的草湖匝道進度最快，最快今年8月動工，另兩個匝道則在最近交通部通過可行性研究後展開綜合規劃、環境差異影響評估，以及水理分析，瞭解增設匝道後，對大里溪排水的影響；另外還需要市政府配合土地徵收作業。

林佳龍說，台中屯區是今年人口增加最快速的地方，人口越來越稠密，對匝道的需求也更迫切。何欣純提到，從縣議員時期開始爭取增設匝道，到現在已經是當到第三屆立委，希望後續幾項行政作業同步辦理，節省時間，盡快動工。

對於何的意見，林佳龍說自己舉雙手贊成，這些交流道在當市長任內爭取。他說，左手換右手，接任交通部長後，即要求同仁各項行政作業必須平行進行，並且採用預審制度，瞭解並排除審查委員的疑慮，使計畫早點通過、工程早點進行，而眾人期盼已久的草湖交流道，即是成功的案例，最快可於8月開工，同時希望如此效率，可以適用於其他兩個匝道工程。

林佳龍說，2022到2023年，交通部將陸續完成國4豐潭段和國1銜接台74線交流道，到時候透過快速路網的轉換，不用下平面道路，就可以抵達台中每個角落，而對屯區的民眾而言，這3個匝道就是銜接快速路網的關鍵。

林佳龍說，已經要求公路總局同步辦理後續行政作業，也請市政府可以開始啟動土地徵收，並且規劃平面道路銜接，通力合作，早日實現大台中的三環公路網。

林佳龍 何欣純 土地徵收

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