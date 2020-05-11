外送飲料風氣盛 環團籲減量一次性飲料杯

環保署統計國內一年使用15億個一次性飲料杯，為鼓勵民眾自帶環保杯也訂定獎勵辦法，不過多個環團今天聯合發出聲明表示，隨著天氣愈來愈熱，國人對於手搖飲料需求也升高，再加上外送及公司行號大量訂購風氣日益盛行，飲料杯用量將大為提升。

2011年環保署統計一次性飲料杯使用量每年約15億個，並公告「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收實施獎勵方式」，要求受管制對象須提供現金折扣、集點換購、飲料加量等優惠，以鼓勵消費者自備環保杯，預估每年可減少1.5億個一次性飲料杯。

不過，荒野保護協會去年推算台灣在2018年已用掉高達20億個飲料杯，認為現有管制措施的減量效果是負值，再加上外送和團購模式並不適用優惠措施，獎勵辦法形同虛設。綠色和平也實地走訪超商、飲料店，發現自備環保杯比例約3%至10%，顯示獎勵措施實際減量成效不彰。

針對環保署提出「2030年全面禁用一次性飲料杯」目標，綠色和平、看守台灣協會、荒野保護協會、台灣環境資訊協會今天發出聲明，共同呼籲環保署應與業者研商增加更多減量措施，包括店家改提供可重複清洗的飲料杯、店家以押金方式提供環保杯等。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，2元左右的自帶環保杯折價優惠，無法有效鼓勵消費者自帶環保杯，也低於環保杯租賃服務成本，讓環保杯租賃服務不具市場競爭力，自備環保杯折價金額應提高到每杯五元以上。

台灣環境資訊協會專案經理陳姿蓉表示，政府近年推動循環經濟，但現行回收大多是降級回收成為其他再製品，只是延緩丟棄時間，環保署應更積極媒合各方資源，並輔導新創產業的參與，如容器租賃、清潔與物流。