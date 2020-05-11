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文化場館可望放寬進場百人限制 文化部:由指揮中心發布

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化場館可望放寬進場百人限制，圖為台中歌劇院。記者陳宛茜／攝影
文化場館可望放寬進場百人限制，圖為台中歌劇院。記者陳宛茜／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，歐美各國也開始解禁文化場館。中央流行疫情指揮中心日前推出「防疫新生活運動」，上周更進一步表示，符合防疫與安全措施的業者，不受室內100人、室外500人的限制。據了解，文化部上周召開主管會議，多位博物館館長參與，達成「放寬室內100人限制」的共識，等文化部跟疫情指揮中心確認後，便會宣布放寬文化場館進場人數。

對此，文化部表示，配合中央流行疫情指揮中心推動「防疫新生活運動」，文化部已研議在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，藝文活動逐步開放辦理之原則，辦理原則包括「事前準備、現場管理、開放人數」等面向，文化部已將該方案提供指揮中心參考。後續細節將待指揮中心進一步決策，並由指揮中心發布供各界依循。

國立台灣史前文化博物館王長華認為，梅雨季節和夏天天氣悶熱，是民眾參觀博物館的最佳時機，應適度放寬。疫情期間要求博物館同一時段不得超過100人進場，但各博物館場地大小不一，統一限制100人並不合理。她認為，只要能做到保持社交距離、戴口罩等安全措施，放寬人數限制有其必要。

表演場館也將同步放寬。但大型音樂會、戲劇表演多已取消至六月底，且規定社交距離之下只能賣出五成座位，即使放寬也很難回本，因此很難馬上恢復演出。兩廳院藝術總監劉怡汝指出，大型節目不會馬上恢復，但開放更多觀眾進場，對小型樂團和劇團來說，「是一個喘息的空間」。

劉怡汝指出，兩廳院在疫情指揮中心訂出「室內限制100人」準則前，已先做好保持社交距離的位置安排，大概可容納五到六成的觀眾。若是小型表演廳來說，約可容納觀眾2百多人，對於小型劇團和樂團來說，是可接受的觀眾人數。「藝文表演停太久了，應該慢慢鬆動限制、讓表演能量與熱情慢慢升溫」，她樂見放寬進場人數限制。

一旦宣布放寬進場人數限制，劉怡汝預期，五、六月會有一些先前宣布暫停的小型表演節目決定「回來」，兩廳院也做了沙盤推演，因為有些場地已借給錄音、排演之用，會重新排定檔期因應。

疫情 社交距離 文化部

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