熱帶擾動最快今變熱帶低壓 氣象局估周六起影響台灣

今年第1號颱風「黃蜂」恐生成？中央氣象局說，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動今、明兩天有機會增強為熱帶性低氣壓，預計周六到下周一間影響台灣天氣。

氣象局說，目前菲律賓東方海面有一熱帶擾動正在發展，預計今明兩天會增強為熱帶性低氣壓，不過各國模式存在分歧。美國預估模式說該熱帶擾動有機會增強為中度颱風，在碰到菲律賓陸地後，往東北方向前進，屆時不致於影響台灣。

至於歐洲預估模式則認為，該系統頂多發展到熱帶性低氣壓強度，穿過菲律賓陸地後，進入南海並朝台灣接近。

氣象局說，影響程度跟是否成為颱風，要待這兩天系統結構較完整後才會更加明朗。目前預估周六到下周一接近台灣附近，天氣轉為不穩定，北、花蓮變為多雲天氣，山區也會有局部短暫雷陣雨。不過雨勢範圍及大小，仍要持續觀察。

至於昨晚報到的梅雨季第一道鋒面，氣象局說，因結構比預期還差，降雨並不明顯，明天天氣將與今天類似，各地山區及花東地區要特別留意午後雷雨。周三鋒面遠離，西半部將恢復晴朗天氣。