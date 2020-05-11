發病就像登革熱 新人畜共通傳染病在台現蹤新北急投藥

衛福部4月發布新增發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）為第4類法定傳染定，藉由蜱蟲為傳染媒介，是新興的人畜共通感染病原，台灣去年已有1例確定案例，因中興大學研究病原已在台灣的牛羊體內存在，新北市動保處於4月24日加強轄內牛羊畜牧場驅蟲消毒，也提醒飼主每月務必對寵物進行寄生蟲預防投藥。

SFTS於2009年首度於中國大陸發現，近年來在日本、南韓以及越南陸續發生，台灣去年也出現第一個確診案例，致死率約5％至30％。

中興大學與日本國立感染症研究所（NIID）跨國合作研究，針對放牧型態牧場進行調查，並在牛、羊樣本中測得病毒核酸及抗體，顯示該病原已在台灣牛羊中存在。

動保處表示，新北轄區共有13座養牛場、約1847隻牛，以及養羊場36座、約410隻羊，考量到天氣逐漸變熱，蚊蠅蜱蟲孳生容易造成動物疫病發生，已主動提供各牧場捕蠅器具及畜牧場誘蟲器。

林口區經營放牧型養羊場的李庭忠表示，原先聽到SFTS消息時很擔心自身及羊群的安全，但動保處4月起陸續提供捕蠅器具、驅蟲消毒藥水及畜牧場誘蟲器，並協助環境消毒，讓他十分安心。

新北高管處於二重疏洪親水公園的「羊咩咩的家」，為都會內難得的小型牧場，河濱公園羊場管理員簡裕洲表示，養羊場會定期請獸醫為羊隻做健康檢查及施打疫苗，也在場內外周邊環境進行消毒及噴藥除蚊蠅蜱蟲。

動保處副處長楊淑芳表示，人、畜感染此症狀的情況不同，民眾若被蜱蟲叮咬後，會有1至2週潛伏期，期間或潛伏期後可能有頭痛、發燒、噁心、肌肉痛、淋巴結腫大、皮膚有一點一點出血情況，發病症況類似登革熱。

有些免疫系統較好的民眾可能會自行恢復，但若情況嚴重仍須前往就醫，醫生也會做疫調是否血小板及白血球數下降，並進行相關治療。

而牛、羊等牲畜感染後則不會出現特殊症況，但為避免傳染病傳播，畜牧業者須落實各項生物安全工作，除配合每周三執行全國同步自主消毒外，動保處也會排程進行擴大消毒。

另外，楊淑芳也提醒民眾，SFTS主要是經由蜱蟲叮咬感染，因此民眾在進行戶外活動時，因盡量穿著淺色衣物、長褲、鞋襪及噴含敵避DEET的防蟲液。