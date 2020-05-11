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致敬防疫前線最美風景 明基材料贈台大5千口罩防護片
醫護人員在疫情期間長時間配戴口罩、防護用具，臉上壓痕被喻為「光榮印記」，為了向辛苦的醫護人員致敬，明基材料董事長陳建志於護師節前夕，代表捐贈可覆蓋保護面部皮膚的口罩防護貼片，提供五千片給台大醫院護理部使用。
明基材料表示，安適康為明基旗下專業傷口照護品牌，結合明基材料科學技術，深耕傷口照護領域，此次因應疫情，該公司為台灣醫護人員製作可覆蓋保護面部肌膚的口罩防護貼片，其材質親膚、具有適當彈性、延展性，不致影響口罩密封，緩壓保護面部皮膚，特別是醫護人員的鼻樑和顴骨部位，減輕醫用口罩對面部的壓力性損傷，幫助他們不被口罩壓成花花臉。
陳建志代表捐贈時期望能保護防疫前線最美的風景，向辛苦的醫護人員獻上最大的敬意。
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